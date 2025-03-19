南加州香港商會聖地牙哥分會 年度晚宴熱鬧

南加州香港商會前任會長李文超 (左一) 、香港貿發局洛杉磯代表(左二)、香港經濟貿易辦事處三藩市代理處長黃愷明(左三)、南加州香港商會聖地亞哥分會會長李俊輝 (右四)、香港商會行政副總裁鄭錦年(右三) 、聖地牙哥分會榮譽主席Kam Li (右二)及贊助商合照。（南加州香港商會提供）

由南加州香港 商會（Hong Kong Association of Southern California）聖地牙哥分會呈獻的第20屆年度聯歡晚宴日前圓滿落幕，吸引來自聖地牙哥及南加 州的商界精英及企業領袖共襄盛舉。

晚宴以精彩醒獅表演揭開序幕，現場氣氛熱烈，充滿活力。南加州香港商會聖地牙哥分會會長李俊輝在歡迎致詞中感謝會員和商界朋友對商會的長期支持。

晚宴的表演節目豐富多彩，包括由Lu Liu、Elly Schmidt及Ga Ga以琵琶、小提琴及古箏合奏，為現場賓客帶來視聽盛宴。除精彩演出，晚宴還設拍賣環節，各界來賓踴躍競標豐富獎品。

南加州香港商會主席鄧偉信及香港經濟貿易辦事處三藩市代理處長黃愷明也在活動中為活動送祝福。他們對本次晚宴的成功表示祝賀，並期待未來能繼續加強兩地間的合作。

整個晚宴在愉快氣氛中圓滿落幕，豐富抽獎活動和熱烈的交流，讓來賓對這一盛會留下深刻印象。南加州香港商會聖地牙哥分會感謝每一位來賓的參與和支持，並期待在未來繼續攜手合作，為香港與加州的商業發展創造更多機會。