洛The Broad當代藝術博物館 草間彌生「無限鏡屋」吸睛

展品巨型桌椅。（記者啟鉻／攝影 ）

如果要欣賞當代藝術展品，洛杉磯 市中心的The Broad博物館，是值得一遊的好地方。其具有迷幻視覺效果的展品「無限鏡屋」（Infinity Mirrored Room）以及名為「桌子之下」（Under the Table）的震撼巨大桌椅，尤為令人印象深刻，其他展品也能給欣賞者帶來不同角度觀察世界的靈感。探訪者需事先在博物館官網取得入場券，一般情況下門票免費，但有些特定展覽要購票。

The Broad博物館靠近Disney Concert Hall，由慈善家Eli Broad和妻子Edye捐贈創建，2015年開放。博物館主要展示20世紀及21世紀的當代藝術作品，博物館建築由著名建築師Diller Scofidio + Renfro設計，以其獨特外觀聞名。外牆使用稱為「網格覆蓋」的設計，建築看起來像是輕盈、透明的盒子，而且能引入自然光。建築內部則強調開放式展覽空間，具現代感和流動感。

其中一個展廳。（記者啟鉻／攝影 ）

The Broad擁有超過2000件藝術品，包括繪畫、雕塑、影像藝術和裝置藝術等。展示許多重要的當代藝術家作品，如Andy Warhol、Jenny Holzer、Keith Haring和草間彌生（Yayoi Kusama）等。

展品無限鏡像。（記者啟鉻／攝影 ）

The Broad博物館的一個最具吸引力展覽，是日本 當代藝術家草間彌生的「無限鏡屋」（Infinity Mirror Rooms）。館方限制每位參觀者進入後只能停留一分鐘。雖然僅一分鐘，欣賞時仍覺得很震撼，無限鏡屋呈現出來的無窮無盡迷幻影像，如同浩瀚星空，彷彿置身另一個空間。據介紹，這個展品也強調互動藝術，讓觀眾不再只是被動觀看展品，而是直接參與藝術創作過程中，成為藝術的一部分。

還有一個展品叫「桌子之下」，作者是美國當代藝術家Robert Therrien，他創作的巨大桌椅，讓參觀者無比震撼。雖然桌椅在日常生活中很常見，但藝術家巧妙將觀眾的視覺與情感帶入超現實世界。巨型桌椅彷彿「吞噬」人的存在，迫使欣賞者反思自己對常識的理解。

參觀者欣賞展品。（記者啟鉻／攝影 ）

The Broad博物館地址：221 S. Grand Avenue，Los Angeles, CA 90012。

博物館票務及展覽資訊詳情，可上網https://www.thebroad.org/。