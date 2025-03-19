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包裹成木乃伊 男因性癖窒息亡 應召女被控謀殺

聖伯納汀諾縣訊
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南加一男子因性癖行為窒息身亡，他付費應召來進行性虐戀女子面臨二級謀殺指控。(路透)
南加一男子因性癖行為窒息身亡，他付費應召來進行性虐戀女子面臨二級謀殺指控。(路透)

南加一55歲男子因性癖行為窒息身亡，他付費應召來進行性虐戀（BDSM）的31歲女子，目前面臨二級謀殺指控。這起案件引發民眾對性虐戀社群的關注，以及對性癖安全的討論。

據橙縣紀事報報導，這名男子名叫戴爾（Michael Dale），居住在聖地牙哥縣的艾斯康地多（Escondido）。他在2023年3月和4月間，通過提供陪侍和脫衣舞服務的網站，聯繫上聖伯納汀諾縣女子米哈伊拉（Michaela Rylaarsdam）。戴爾付費要求米哈伊拉將他用保鮮膜包裹成木乃伊狀，並將女性靴子粘在他的腳上。

米哈伊拉告訴警方，這是她第一次參與這類性癖行為。據了解，兩人在2023年4月17日進行會面，雙方都同意進行性虐戀行為。根據警方資料，當米哈伊拉當晚6時抵達戴爾住處時，發現他已經喝醉。儘管如此，她決定繼續進行這次會面。

當晚約10時，米哈伊拉打電話報警，警方趕到時發現她正在對戴爾進行心肺復甦術。根據一名室友說法，當時米哈伊拉在與911接警員通話，並按照指導進行施救。不幸的是，戴爾送醫後第二天被宣告腦死亡，數日後停止生命延續設備。初步調查顯示，戴爾的死亡原因，是窒息及大腦缺氧。

警方表示，米哈伊拉的手機中發現相關錄像，顯示戴爾在進行呼吸困難的掙扎，他的嘴部被膠帶封住，腿部和手腕也被固定。當時，米哈伊拉則在附近進行其他行為，疑似正在為她的OnlyFans（成人影片網站）創作內容。米哈伊拉否認將袋子放在戴爾頭上，並表示當時並未有意傷害對方。

負責本案的檢察官賈曼（David Jarman）表示，證據顯示，米哈伊拉的行為屬過失殺人，已對其提出二級謀殺指控。米哈伊拉的辯護律師則強調，她在發現情況危急時立刻打電話報警並進行施救，並無殺人意圖。

與本案無關的洛杉磯性虐戀會所負責人諾克斯（Imperatrix Nox）接受採訪時表示，性虐戀社群非常注重安全，並鼓勵相關的教育和培訓。她指出，參與者在這些活動中會很謹慎，確保自身與他人的安全。她進一步表示，「有些幻想最好還是留在幻想領域。」

目前，米哈伊拉對二級謀殺指控不認罪。

南加 洛杉磯 聖地牙哥

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