移民執法加強導致分離家庭 橙縣為無證客子女設監護網

橙縣縣政委員會以4比1票數通過決議，為可能因移民執法加強而與父母分離的兒童建立監護安全網，確保他們在父母被驅逐後，仍能獲得適當照顧。（ABC7電視台）

面對可能擴大的移民 執法行動，橙縣 縣政委員會日前以4比1通過決議，為可能與父母分離的無證移民子女建立監護保障機制。該決議由縣政委員Vicente Sarmiento與主席Doug Chaffee聯合提出，確保這些兒童即使父母遭驅逐，仍能獲得適當照顧，避免流離失所。唯一反對票來自縣政委員Janet Nguyen。

據ABC7電視台報導，該決議源於當地學校官員的詢問，關切如何因應可能增加的被遺棄兒童。Vicente Sarmiento強調，「這項決議明確表達我們與那些因父母被驅逐而需要監護的兒童站在一起，但並未創造新的權利或特權。」 他指出，父母一方或雙方非法入境 的孩子「生活在恐懼中」，不應讓這些兒童的權利因父母移民身分受損。他警告，若被驅逐的父母數量增加，將對縣社會服務系統造成衝擊。

橙縣社會服務局局長陳安（An Tran，音譯）向縣政委員會表示，當兒童失去父母時，將優先尋找其親屬作為監護人。若無適合人選，孩子將被安置在Orangewood兒童之家，並持續尋找其他選項，包括寄養家庭。他補充，過去10年內，縣府並未記錄任何因父母遭驅逐而導致兒童被遺棄的案例。 縣政委員Don Wagner指出，孩子因父母被捕或其他情況失去監護人的案例「時常發生」，並質疑縣政府在「艱難的預算周期」內，是否能負擔研究此議題的費用。陳安回應，相關成本「不會太高」。

縣政委員Katrina Foley則表示，橙縣約有2萬5000名兒童至少有一名無證父母，「我們無法負擔照顧2萬5000名兒童」，並建議應向居民提供「明確的監護資訊」。 此外，縣政委員會同日批准橙縣動物收容所恢復營業時間，改為上午11時至下午5時，並計畫研究每周一天延長至晚7時的可行。同時，縣府將調查其他縣如何執行對流浪貓狗的「誘捕、絕育與放歸」（TNR）計畫，以制定本地適用方案。