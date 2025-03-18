洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

洛杉磯市警察局長麥唐諾17日表示，2024年洛杉磯市整體犯罪率下降，包括兇殺案和槍擊案受害人，均有兩位數下降。（取自abc7電視台）

洛杉磯 市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）17日表示，2024年洛市整體犯罪率下降，包括凶殺案和槍擊 案受害人，均有兩位數下降。

麥唐諾在17日與洛杉磯市長貝斯和洛市警局委員會聯合舉行的新聞發布會上指出，2024年洛市警局轄區的凶殺案下降14%，槍擊事件下降19%。治安問題較嚴重的播佑岡（Boyle Heights）霍倫貝克地區（Hollenbeck ）2024年凶殺案比2023年下降了65%，創多年新低。他表示，洛市警局2024年的犯罪數據反映警局對公共安全改善的承諾，也是警局和社區結合的力量體現。

洛市警局當天公的犯罪統計報告數據顯示，與2023年相比，洛市2024年的凶殺案減少47起，下降14%；槍擊案減少225起，下降約19%；強暴、搶劫和嚴重攻擊等暴力犯罪 比2023年的3萬574起減少2586起；嚴重攻擊案件比2023年的2萬42起減少2371起； 強暴案減少97起（2023年為1505起 ）。

搶劫案件數量基本上持平，2024年為8637起，2023年為8696起。與此同時，洛市警察局2024年查獲7634支非法槍枝，其中包括790支幽靈槍。

洛市警局最新報告同時顯示，洛市2024年財產犯罪和交通事故均有下降。洛市警方還逮捕了數百名有組織竊盜機動車輛和販售犯罪人，追回價值超過3600萬美元的被盜商品；此外，100多名涉嫌竊取銅線的犯罪嫌疑人落網。

2024全年洛市包括入室竊盜、汽車竊盜、及汽車相關竊盜等財產犯罪減少7259起（2023年總數為10萬9025起）。其中入室竊盜案減少1092起（2023年總數為1萬5340起）；汽車盜竊減少1963起（2023年總數為2萬6827起）；汽車內財務盜竊減少3988起（2023年總數為3萬788起）；偷竊案減少216起（2023年總數為3萬6070起）。

與2023年相比，2024年的致命車禍逃逸案也下降將近6.5%，減少九例；酒後駕駛碰撞事故減少11起，下降36.7%；車輛與行人碰撞致命事故減少了減少13起，下降7%。