我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

洛杉磯訊
洛杉磯市警察局長麥唐諾17日表示，2024年洛杉磯市整體犯罪率下降，包括兇殺案和槍擊案受害人，均有兩位數下降。（取自abc7電視台）
洛杉磯市警察局長麥唐諾17日表示，2024年洛杉磯市整體犯罪率下降，包括兇殺案和槍擊案受害人，均有兩位數下降。（取自abc7電視台）

洛杉磯市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）17日表示，2024年洛市整體犯罪率下降，包括凶殺案和槍擊案受害人，均有兩位數下降。

麥唐諾在17日與洛杉磯市長貝斯和洛市警局委員會聯合舉行的新聞發布會上指出，2024年洛市警局轄區的凶殺案下降14%，槍擊事件下降19%。治安問題較嚴重的播佑岡（Boyle Heights）霍倫貝克地區（Hollenbeck ）2024年凶殺案比2023年下降了65%，創多年新低。他表示，洛市警局2024年的犯罪數據反映警局對公共安全改善的承諾，也是警局和社區結合的力量體現。

洛市警局當天公的犯罪統計報告數據顯示，與2023年相比，洛市2024年的凶殺案減少47起，下降14%；槍擊案減少225起，下降約19%；強暴、搶劫和嚴重攻擊等暴力犯罪比2023年的3萬574起減少2586起；嚴重攻擊案件比2023年的2萬42起減少2371起； 強暴案減少97起（2023年為1505起 ）。

搶劫案件數量基本上持平，2024年為8637起，2023年為8696起。與此同時，洛市警察局2024年查獲7634支非法槍枝，其中包括790支幽靈槍。

洛市警局最新報告同時顯示，洛市2024年財產犯罪和交通事故均有下降。洛市警方還逮捕了數百名有組織竊盜機動車輛和販售犯罪人，追回價值超過3600萬美元的被盜商品；此外，100多名涉嫌竊取銅線的犯罪嫌疑人落網。

2024全年洛市包括入室竊盜、汽車竊盜、及汽車相關竊盜等財產犯罪減少7259起（2023年總數為10萬9025起）。其中入室竊盜案減少1092起（2023年總數為1萬5340起）；汽車盜竊減少1963起（2023年總數為2萬6827起）；汽車內財務盜竊減少3988起（2023年總數為3萬788起）；偷竊案減少216起（2023年總數為3萬6070起）。

與2023年相比，2024年的致命車禍逃逸案也下降將近6.5%，減少九例；酒後駕駛碰撞事故減少11起，下降36.7%；車輛與行人碰撞致命事故減少了減少13起，下降7%。

槍擊 洛杉磯 暴力犯罪

上一則

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

下一則

中文教師走訪南加歷史文化遺址 增未來教學底蘊

延伸閱讀

洛市整體犯罪率下降 兇殺、槍擊案降幅達雙位數

洛市整體犯罪率下降 兇殺、槍擊案降幅達雙位數
洛警私下發表種族歧視言論 被投訴

洛警私下發表種族歧視言論 被投訴
AI降低製作成本 網紅經濟走強 洛市夢想者集會

AI降低製作成本 網紅經濟走強 洛市夢想者集會
洛杉磯金龍大遊行 3月22日華埠登場

洛杉磯金龍大遊行 3月22日華埠登場
洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場

洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場
洛市消防局長因Palisades大火處理失當遭撤職

洛市消防局長因Palisades大火處理失當遭撤職

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　