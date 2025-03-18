搶車不成槍殺男子 亞裔兄妹被捕

66歲長者（左）公園散步時被槍殺，亞裔兄妹（右）涉嫌謀殺、搶劫未遂。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯 縣喜瑞都市（Cerritos）日前發生一起搶劫殺人案件，一名66歲長者在公園散步時被槍殺。案發時，一對亞裔 兄妹企圖搶劫車輛，但被害人拒絕交出車鑰匙，嫌犯遂開槍射擊致對方身亡。

洛縣 地方檢察官辦公室稱，本案嫌疑人被確認為54歲的John Chong Moon和58歲的Cindy Kim，他們是兄妹倆，都來自橙縣La Palma，目前已被逮捕。從姓氏看，嫌犯應是亞裔，兩人被指控犯有一項謀殺罪和一項二級搶劫未遂罪；如果罪名成立，他們將面臨終身監禁。

KTLA5電視台報導指出，2月25日中午12時30分左右，66歲的受害者Cuauhtemoc Garcia正從車裡出來，準備在附近公園的Coyote Creek自行車道上散步。當局稱，兩名嫌疑人當時接近他，並試圖偷走被害人的車。Garcia拒絕交出車鑰匙，兩人就開槍將其殺害，隨後逃離現場。

洛縣警察局透過TikTok視頻，確認兄妹倆的身分。3月10日，富樂頓（Fullerton）、安那罕（Anaheim）警方找到嫌犯。兩人當時拒絕投降，並開車逃跑，警方現場追捕，最終攔截並拘留二人。

對於這起悲劇，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，這是一起毫無意義且殘忍的暴力行為，奪走一位丈夫、父親和商人的生命，「被害人當時只是想享受一次普通的散步。」霍克曼向死者家屬表示哀悼，「我對他的家人難以想像的損失感到悲痛，深表同情。我們將依法嚴懲肇事者，伸張正義。」

3月12日，地方檢察官辦公室宣布，兩名嫌犯被控謀殺罪。檢察官要求將Moon的保釋金定為300萬美元，將Kim 的保釋金定為200萬美元。目前尚不清楚被告是否有代表律師，案件調查仍在進行中。