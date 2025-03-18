我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

春假出國旅遊 FBI提供安全指南：保持警覺

編譯陳盈霖／綜合報導
春假和暑假將至，聯調局與國務院對遊客發布除國旅遊安全警告。（取材自聯調局臉書）
春假和暑假將至，聯調局與國務院對遊客發布除國旅遊安全警告。（取材自聯調局臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，春假將至，聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室與美國國務院（U.S. State Department）等聯邦機構均發布針對旅遊高峰期安全指南，幫助計畫出國的旅客做好準備，保持警覺並採取安全預防措施。

FBI洛杉磯辦公室負責人戴維斯（Akil Davis）表示，無論是想逃離冬季尾聲的家庭，還是希望暫時從學習壓力中釋放的學生們，都需認知風險的存在，「旅途中保持警惕，必要時聯繫最近的美國大使館或領事館。」

FBI建議旅客在外避免在夜間獨自外出，只使用合法出租車與接駁服務，對新認識的人保持謹慎，以防他們試圖獲取個資或引誘使自己陷入危機中，同時也與家人建立緊急聯繫方式，報告可疑行為或監視情況。

國務院鼓勵旅客查閱目的地旅遊警告，被列為第四級旅遊警告國家，通常因犯罪或政治不確定而被標註「請勿前往」。

其他安全建議還包括：

檢查護照有效期：

許多國家要求護照在出行日起的有效期至少六個月。

註冊智慧旅客登記計畫（Smart Traveler Enrollment Program，STEP）：

這項免費服務提供旅遊警報與安全更新，幫助國務院在緊急情況下聯繫公民。

警覺詐騙：

外國犯罪分子可能利用交友應用程式或其他方式，將受害者引誘至搶劫或危險情境。民眾可上國務院網站查詢相關細節。

就在上周，加勒比海（Caribbean）受歡迎的旅遊目的地，特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos）被列為第二級「提高警覺」旅遊警告，原因是犯罪問題及該國對槍械法嚴格執行，若旅客攜帶槍械或彈藥入境，可能面臨監禁。

春假將至，聯調局與國務院對遊客發布除國旅遊安全警告。（取材自FOX電視台畫面）
春假將至，聯調局與國務院對遊客發布除國旅遊安全警告。（取材自FOX電視台畫面）

國務院 洛杉磯 FBI

上一則

中文教師走訪南加歷史文化遺址 增未來教學底蘊

下一則

社區公共菜園種菜 華婦重拾童年

延伸閱讀

洛杉磯男子公園散步被槍殺 亞裔兄妹搶車被拒動殺念

洛杉磯男子公園散步被槍殺 亞裔兄妹搶車被拒動殺念
觀察站／賴清德激進抗中 美國務院「謹慎」…不直接評論

觀察站／賴清德激進抗中 美國務院「謹慎」…不直接評論
洛杉磯馬拉松 美運動員31年來首次奪冠

洛杉磯馬拉松 美運動員31年來首次奪冠
洛杉磯大火推高租金 大漲兩倍

洛杉磯大火推高租金 大漲兩倍
密州前教師被控用AI 製作未成年學生色情片

密州前教師被控用AI 製作未成年學生色情片
賴清德稱對岸「敵對勢力」改變現狀？美國務院：挺台面對中國施壓

賴清德稱對岸「敵對勢力」改變現狀？美國務院：挺台面對中國施壓

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　