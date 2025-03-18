春假出國旅遊 FBI提供安全指南：保持警覺

春假和暑假將至，聯調局與國務院對遊客發布除國旅遊安全警告。（取材自聯調局臉書）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，春假將至，聯邦調查局（FBI ）洛杉磯辦公室與美國國務院 （U.S. State Department）等聯邦機構均發布針對旅遊高峰期安全指南，幫助計畫出國的旅客做好準備，保持警覺並採取安全預防措施。

FBI洛杉磯辦公室負責人戴維斯（Akil Davis）表示，無論是想逃離冬季尾聲的家庭，還是希望暫時從學習壓力中釋放的學生們，都需認知風險的存在，「旅途中保持警惕，必要時聯繫最近的美國大使館或領事館。」

FBI建議旅客在外避免在夜間獨自外出，只使用合法出租車與接駁服務，對新認識的人保持謹慎，以防他們試圖獲取個資或引誘使自己陷入危機中，同時也與家人建立緊急聯繫方式，報告可疑行為或監視情況。

國務院鼓勵旅客查閱目的地旅遊警告，被列為第四級旅遊警告國家，通常因犯罪或政治不確定而被標註「請勿前往」。

其他安全建議還包括：

檢查護照有效期：

許多國家要求護照在出行日起的有效期至少六個月。

註冊智慧旅客登記計畫（Smart Traveler Enrollment Program，STEP）：

這項免費服務提供旅遊警報與安全更新，幫助國務院在緊急情況下聯繫公民。

警覺詐騙：

外國犯罪分子可能利用交友應用程式或其他方式，將受害者引誘至搶劫或危險情境。民眾可上國務院網站查詢相關細節。