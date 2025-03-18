春假出國旅遊 FBI提供安全指南：保持警覺
洛杉磯KTLA 5電視台報導，春假將至，聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室與美國國務院（U.S. State Department）等聯邦機構均發布針對旅遊高峰期安全指南，幫助計畫出國的旅客做好準備，保持警覺並採取安全預防措施。
FBI洛杉磯辦公室負責人戴維斯（Akil Davis）表示，無論是想逃離冬季尾聲的家庭，還是希望暫時從學習壓力中釋放的學生們，都需認知風險的存在，「旅途中保持警惕，必要時聯繫最近的美國大使館或領事館。」
FBI建議旅客在外避免在夜間獨自外出，只使用合法出租車與接駁服務，對新認識的人保持謹慎，以防他們試圖獲取個資或引誘使自己陷入危機中，同時也與家人建立緊急聯繫方式，報告可疑行為或監視情況。
國務院鼓勵旅客查閱目的地旅遊警告，被列為第四級旅遊警告國家，通常因犯罪或政治不確定而被標註「請勿前往」。
其他安全建議還包括：
檢查護照有效期：
許多國家要求護照在出行日起的有效期至少六個月。
註冊智慧旅客登記計畫（Smart Traveler Enrollment Program，STEP）：
這項免費服務提供旅遊警報與安全更新，幫助國務院在緊急情況下聯繫公民。
警覺詐騙：
外國犯罪分子可能利用交友應用程式或其他方式，將受害者引誘至搶劫或危險情境。民眾可上國務院網站查詢相關細節。
就在上周，加勒比海（Caribbean）受歡迎的旅遊目的地，特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos）被列為第二級「提高警覺」旅遊警告，原因是犯罪問題及該國對槍械法嚴格執行，若旅客攜帶槍械或彈藥入境，可能面臨監禁。
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