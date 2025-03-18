社區公共菜園種菜 華婦重拾童年

劉太太回國探親，還特別請朋友幫忙照顧自己的自留地。（記者楊青／攝影）

「每次來到這裡，都像回到童年，感覺特別愉快」，在城市的社區公共菜園中經營自己的一小塊自留地，聖迪瑪斯居民劉太太說，自留地就像她的孩子，朝思暮想，甚至出門都要請朋友代為澆水看護。

聖迪瑪斯的社區公共菜園有一個浪漫的名字：「回到伊甸園」。（記者楊青／攝影）

居民在社區公共菜園種植的豆苗，很有亞洲特色。（記者楊青／攝影）

劉太太特別喜歡種花種菜，退休 後從中國來美依親 ，本來兒子家後院廣大，可以隨意種植耕耘蔬菜，不過年輕人觀念不同，不喜歡自家後院變成大田，兒媳婦於是特別幫忙媽媽到處打探，得知當地城市就有公共菜園，居民可以申請前往種植，劉太太喜出望外，「這簡直比過年還高興」。

居民隨意種植自己喜歡的蔬菜和水果。（記者楊青／攝影）

聖迪瑪斯的社區公共菜園。（記者楊青／攝影）

等了好幾個月，社區菜園終於有了空位，劉太太終於有了自己的自留地。「我的小菜園不大，大約兩張課桌那麼長」，劉太太笑言，她年輕的時候曾上山下鄉，「很多人都覺得農村生活好苦，但我覺得相當好玩」。她說，後來她從農村回到城市，喜歡的農活只能在自家陽臺上小小的花盆裡經營，「我來美國生活最大的喜歡，就是可以和泥土打交道，看自己種植的花草蔬菜每天不同，非常有成就感」。

居民在社區公共菜園種植的大葱異常肥碩。（記者楊青／攝影）

聖迪瑪斯的社區公共菜園。（記者楊青／攝影）

劉太太說，她所在社區的公共菜園有一個非常浪漫的名字：「回到伊甸園」。伊甸園不大，分成大約20塊小菜地，每家可以耕耘一塊，所以人多的時候，需要排隊。不過她表示，這些年喜歡來公共菜園種植的人似乎沒有以前多了，她現在的菜園鄰居，很多是一些小學生，還有一些年輕的媽媽也常常帶孩子來鋤地澆水。她說，自己可能不但是這裡年紀最大的農婦，而且是最認真勤勞的農人，每個季節種植不同的蔬菜。南加 每年從5、6月份就很乾熱，夏季常來菜園的人很少，但她幾乎每天都要來菜園看看她的蔬菜，今年中國農曆新年期間回大陸探親，行前特別交代她的朋友為她照看這塊自留地。

聖迪瑪斯的社區公共菜園，從小推車到肥料和保暖木屑一應俱全。（記者楊青／攝影）

社區公共菜園特別設有休息野餐桌，供居民使用。（記者楊青／攝影）

劉太太說，雖然是公共菜園，每天得從家裡開車來，不方便，但城市為鼓勵居民關愛大自然，為公共菜園提供很多便利，比如城市會提供給居民免費的肥料和保暖木屑，用水也是城市提供，省去自己手提肩扛很多麻煩。

西式料理常見的食用型花卉，在社區公共菜園也能看到。（記者楊青／攝影）

「每年我們還會有蔬菜種植和昆蟲課程」，有專業人員來給大家講授如何成功種植蔬菜，和益蟲與害蟲的區別等等，劉太太說，現在種菜對於她來說，不僅是付出和收穫的樂趣，還學習到不少東西，給晚年生活增加很多樂趣。