菜園設有機宴 現摘、現烹、現吃

南加 橙縣布瑞亞 （Brea）的一家華人，用自己種植的新鮮蔬菜為同鄉會大設新年宴席，田頭地裡現採、現摘、現烹、現吃，地氣爆棚，景色驚艷。

家住布瑞亞的陳先生和太太及女兒和女婿新年期間敞開家門，在自家後院的菜地裡設宴請客，滿園的各種時蔬，讓數十位老鄉飽嘗有機蔬菜從地裡到餐桌的新鮮與美味。

菜園的主力是來自湖南的退休 老人陳先生和太太。女兒Ying笑言，父母大半輩子經營小生意，雖然很喜歡大自然，但在國內一直沒有機會和泥土打交道，退休後到了美國，年輕人工作忙，老人家就得自己管理時間，所以開始種菜，沒想到一發不可收拾。

陳先生和太太在女兒家後院種菜完全從零開始。沒有經驗，就在網上偷師學藝，從選種和田間護理開始，夫婦將後院的草坪刨掉，將翻好的土地劃分成十多個小園，然後用磚圍成了整齊的奎龍，上萬英尺的院子種滿了各種各樣的蔬菜，零而不亂，盡然有序。

雖然是種植新手，陳先生和太太種菜卻非常用心，雖然南加州的2月春寒料峭，但他們的菜園已長滿了萵筍、唐蒿、芥藍、芥菜、豌豆尖、上海青、油菜心、紅菜苔、白菜台，還有芹菜和香菜，錯落有致，鬱鬱蔥蔥。「我們家全年完全不用買青菜，吃不完就送朋友」。Ying自豪地說，每次朋友來，都不會空手歸，還有些喜歡種菜的朋友，也經常來拿些菜苗回去種，他們家的蔬菜就像長了腳，走入千家萬戶。

她說，父母種菜樂趣在分享，新年的蔬菜大宴讓這麼多人分享到自己的勞動成果，非常開心，他們還發現，自己種植的蔬菜是最好的伴手禮，買禮物送朋友還有對方不喜歡的風險，但自己種植的蔬菜當禮物，沒有人不喜歡。