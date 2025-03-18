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美國中文教師學會2025年活動豐富 教師參加踴躍

記者楊青╱洛杉磯報導
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美國中文教師學會南加州分會舉辦走訪南加歷史文化遺址活動，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。(南加州中文教師學會提供)
美國中文教師學會南加州分會舉辦走訪南加歷史文化遺址活動，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。(南加州中文教師學會提供)

美國中文教師學會（簡稱學會）南加州分會2025年活動計畫滿滿，各地中文教師參加踴躍。

中文教師學會南加州分會會長何斌指出，學會從1月開始，線上線下都豐富多彩。1月洛杉磯野火後，學會舉辦援助活動，幫助受災學校老師規畫課程，先後幫助近20所學校；與此同時，學會在網上舉辦專業教師發展培訓和講座；2月線下活動包括與漢庭頓圖書館的流芳園聯合舉辦教師交流，提升中國園林文化在南加中文教學中的話題和意義。活動結束後，每位老師設計一個相對應教案，並通過線上交流進一步推廣，120多中文教師受益。

何斌表示，學會有275位會員教師。目前正推廣的一項活動，是由學會與台灣台東大學合作，為洛杉磯地區的中文教師提供免費到台東大學學習交流的機會，將選出20位南加的中文教師前往，報名非常踴躍。

何斌說，學會每年的研討會規模都很大，2025年春季研討會計畫4月26日在巴沙迪那社區學院（PCC）舉辦，來自各地的中文教師將參加為期一天的研討和會議。5月，學會還將和九九大華超市舉辦相關活動。他表示，學會今年的目標，是希望為老師提供更多線上和線下課程和講座，提高專業度、職業規畫，同時為教師提供教學方法分享和交流機會；未來還計畫成立教學工作室，邀請洛杉磯地區知名教授和學者一起分享教學經驗。

南加 洛杉磯 加州

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