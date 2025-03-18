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中文教師走訪南加歷史文化遺址 增未來教學底蘊

記者楊青╱洛杉磯報導
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南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南加州中文教師學會提供）

南加州中文教師春假期間走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。

南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯華埠。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯華埠。（南加州中文教師學會提供）

由美國中文教師學會南加州分會主辦的參觀走訪交流活動，吸引南加州小學至大學將近50位中文教師參加，也是該學會近年規模最大的歷史文化遺址參訪活動，中文教師們從課堂走向社會，為未來中文教學帶回豐富的一手資料，雖然只有短短一個周末，卻滿載而歸。

中文教師學會理事、東洛杉磯社區學院現代語言系教授劉榮文，參加了參訪交流活動，感觸深刻。他表示，整個系列參訪活動，以洛杉磯市中心的老城中心廣場De la plaza拉開序幕。教師們還參觀了華美博物館的歷史建築和庭院，了解南加州華人先民發展史；並參觀洛杉磯市最早的消防局。聯合車站是整個參訪過程中最重頭的內容之一，洛杉磯歷史維護學會派出專家，為教師們講解聯合車站的歷史沿革、建築風格和發展計畫。

南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯聯合車站。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯聯合車站。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南...
南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南加州中文教師學會提供）

教師們了解到，洛杉磯聯合車站原為老華埠，當時政府選擇在這裡建設火車站，其中最主要原因，是當時生活在當地的華人均為租房而居，沒有土地所有權，容易搬遷。也正因為聯合車站的建設，華人北遷聚居並形成現在的新華埠，而那裡當年曾是義大利移民聚居的地方，得名「小義大利城」。華人與義大利人，在洛杉磯發展史上一直有不解之緣。

南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城。（南加州中文教師學會提供）

劉榮文介紹，教師們還參訪位洛杉磯老城的美國義大利博物館，該館也是國家歷史保護遺址。洛杉磯老城中的小墨西哥城，同樣是國家歷史保護地，包括當年的土坯房、餐館、商店等，至今還在使用中，廣場上還有印第安原住民穿著傳統服裝表演歌舞，讓人大開眼界，同時感受到洛杉磯多元文化氛圍。

南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南...
南加州中文教師春假期間密集走訪南加歷史文化遺址，增加中文教學底蘊，收穫滿滿。（南加州中文教師學會提供）

教師們在聯合車站搭乘地鐵，前往華埠。正好遇到華埠一年一度的爆竹跑，街上跑步的、騎自行車的，兒童賽跑和狗狗健行比賽，幾百隻狗在大街上競技，喜感十足；華洋各種各樣的表演和攤位，都是難得一見的景象。教師們隨後走訪華埠中山先生廣場，並瞭解周邊建築和會所歷史，當年辦公室、商店、餐廳和人流車水馬龍的華埠，在走訪和專家的講解中一一重現。

來自各地的中文教師們表示，活動讓他們受益匪淺，大大增加未來教學的歷史和文化底蘊，未來也會帶學生來參觀，讓中文學習更加直觀和深刻。爾灣加大中文教授楊穎專門製作觀後美文，分享整個行程所看所感，獲得不少點讚。

南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城，印第安原住民表演家在小墨西哥城中心廣...
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城，印第安原住民表演家在小墨西哥城中心廣場表演傳統舞蹈。（南加州中文教師學會提供）
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城，印第安原住民表演家在小墨西哥城中心廣...
南加州中文教師春假期間參訪洛杉磯小墨西哥城，印第安原住民表演家在小墨西哥城中心廣場表演傳統舞蹈。(南加州中文教師學會提供)

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