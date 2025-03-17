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工程師持綠卡入境 被拘留暴力審問

洛杉磯訊
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一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(示意圖取自Pexels)
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(示意圖取自Pexels)

一名持綠卡的電氣工程師，日前在波士頓Logan國際機場入境時被移民官員拘留。據稱，當事人遭強制脫光衣服並暴力審問，沒有食物和水，甚至剝奪睡眠。這名已被ICE監管的男子，2008年獲得綠卡，三年前搬離加州，其伴侶和孩子都是美國公民。

據公共廣播電台WGBH報導，當事人Fabian Schmidt現被關押在拘留所。家人表示，尚不清楚他被拘留的具體原因，Schmidt最近剛完成綠卡更新，並且在法庭沒有任何未決案件。他最近前往盧森堡（Luxembourg），但在返回美國入境時，被移民官員逮捕。

Schmidt的母親Astrid Senior表示，兒子在機場遭到暴力審訊長達數小時，他被剝光衣服，兩名官員強制逼迫他沖冷水澡，然後又把他放回椅子上。這位母親指出，移民官員向Schmidt施壓，要求他放棄綠卡。在機場，Schmidt與其他幾位被拘留者，同被安置在一個光線明亮的房間，他們幾乎沒有食物和水，甚至被剝奪睡眠。

Schmidt當時也無法獲得治療焦慮和抑鬱的藥物，「他幾乎沒有喝任何東西，身體開始不適，最終暈倒。」Schmidt被救護車送往醫院救治，直到那時才發現已患流感。Schmidt後被轉移至ICE地區總部，隨後被送往拘留所，他的家人，包括擔任心臟科醫師的伴侶，已聘請律師，並與德國領事館合作，正在爭取當事人的保釋。

報導指出，Schmidt和母親2007年移居美國，2008年獲得綠卡，2022年從加州搬到新罕布夏州（New Hampshire）。母親表示，兒子是一名勤奮的電氣工程師，他的伴侶和8歲女兒都是美國公民，「Schmidt告訴我，他非常害怕、不安。」

據悉，Schmidt曾在2015年因車內藏有大麻被控輕罪，但他的母親表示，加州關於持大麻的法律發生變化後，這項指控已被撤銷；但因為通知沒有寄到新住址，Schmidt錯過2022年有關此案的聽證會。此外，母親還提到，Schmidt十年前曾有酒後駕車紀錄，但已戒酒多年，並付清相關罰款。

這起案件引起社會廣泛關注，Newsweek報導，聯繫ICE尋求評論時，被告知需聯繫海關暨邊境保護局（CBP）。CBP官員暗示，該事件可能與毒品指控有關，「當一個人被發現涉嫌毒品相關指控，並試圖重新入境時，警方將採取適當行動。」

川普總統表示，要嚴厲打擊移民，但重點集中在有犯罪紀錄的無證移民身上。綠卡持有者一般被視為擁有安全的移民身分，前提是他們沒有犯下嚴重罪行或欺詐。但最近幾周，情況已經發生變化，沒有嚴重犯罪紀錄的移民，甚至綠卡持有者，都可能成為ICE的抓捕目標。

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