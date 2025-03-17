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洛杉磯馬拉松 美運動員31年來首次奪冠

洛杉磯訊
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號稱全美規模第二的2025年洛杉磯馬拉松公開賽16日落幕。（取材自Los Angeles Marathon X）
號稱全美規模第二的2025年洛杉磯馬拉松公開賽16日落幕。（取材自Los Angeles Marathon X）

號稱全美規模第二的2025年洛杉磯馬拉松公開賽16日落幕，來自伊利諾州的男子長跑好手里奇曼（Matt Richtman）奪冠，成為1994年以來，洛杉磯馬拉松首位奪冠的美國運動員。

里奇曼以2小時7分56秒獲得男子冠軍，非洲衣索比亞（Ethiopia）選手圖魯（Tejinesh Gebisa Tulu）以2小時30分16秒奪得女子組冠軍；肯亞選手誇姆拜（Antonina Kwambai）以2小時30分19秒獲女子亞軍；來自中加州的貝里（Savannah Berry）以1小時30分31秒獲得女子季軍。

里奇曼是蒙大拿州立大學學生，這是他第二次參加馬拉松比賽。他表示，16日的比賽結果，對他來說是驚喜，當天比賽一開始他的感覺就非常好，整場比賽沒有什麼策略，但整個過程是非常美妙的體驗。他說洛杉磯的氛圍給他比賽的靈感，能夠為美國運動員填補31年空白，而且恰逢洛杉磯馬拉松40周年，能夠和眾多馬拉松好手同場競技，感覺非常有意義。

美國運動員上次獲得洛杉磯馬拉松冠軍是在1994年，那一年美國運動員雙雙獲得男女冠軍，分別是皮爾金頓（Paul Pilkington），以2小時12分13秒獲男子冠軍；阿佩爾（Olga Appell）以2小時28分12秒贏得女子冠軍。但從1995年至2024年，美國運動員與洛杉磯馬拉松前三名無緣。

超過2萬6000人參加了16日的第40屆洛杉磯馬拉松賽。數名參加今年1月洛杉磯野火撲救的消防員，也參加當天的比賽；參加伊頓野火救援的聯邦林務局消防隊長Jerry Garcia在比賽中以2小時55分結束比賽，他表示，希望參賽能讓大家再次想起並幫助受洛杉磯野火創傷的社區和災民，這位47歲的棕櫚泉居民成為本次比賽45至49歲年齡組第一名，他在2024年洛杉磯馬拉松賽成績為2小時40分13秒。

洛杉磯馬拉松從道奇體育場出發，穿過洛杉磯華埠、迴聲公園、泰國鎮、好萊塢、比佛利山、世紀城等地。男女冠軍獎金均為1萬美元、亞軍5000美元、季軍3500美元。

洛杉磯 加州 華埠

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