我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

見心頤養聖蓋博谷開業 照護低收長者

記者趙健／阿罕布拉市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦眾議員趙美心（中）為創始人蘇星、蘇陽兄弟頒發賀狀。（記者趙健/攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）為創始人蘇星、蘇陽兄弟頒發賀狀。（記者趙健/攝影）

在聖蓋博谷，華人長者的晚年生活有新選擇。見心頤養（Seen Health）阿罕布拉市首家長者照護中心15日揭幕，為55歲以上的低收入長者提供融合東方文化的個性化照護服務，讓長者在熟悉文化氛圍中，感受到家的溫暖和社區支持。

視頻來源：記者趙健

「只有被看見，才能被關心。」見心頤養雙胞胎創始人蘇星和蘇陽表示，由11位專家組成的醫療團隊，將為長者量身打造個性化養老方案，結合東方養生觀念和文化傳統，提供從飲食、出行、文化娛樂，到日常家務及精神關懷的全方位支持，確保每位長者在這裡感受到家的溫暖。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員、社區領袖及合作夥伴到場祝賀。趙美心表示，她一進來就被見心頤養的環境驚艷，明亮的空間、溫暖的色調和貼心細節設計，讓人耳目一新。她特別留意到一些充分考量亞裔長者文化背景的細節設計，例如，檢查室的編號特意避開數字4，體現細緻關懷。長者還可以在這裡打麻將、慶祝傳統節日，她相信這裡會讓華人長者倍感親切，獲得他們的青睞。

72歲華人長者Emma王，作為見心頤養的首位客人，分享她的體會。她表示，蘇氏兄弟對祖輩的感恩深情令她感動，他們由祖母撫養長大，在體會到移民家庭面臨的照護困難後，用實際行動將愛與關懷回饋給長輩。「像我們這樣的移民家庭，其實面臨很多困難，背井離鄉、語言障礙等，處處需要依賴子女，常常擔心自己會成為他們的負擔。加入見心頤養後，像是有了後盾，精神上的包袱減輕許多。」

與普通日間保健中心不同，見心頤養基於聯邦政府推出的「長者全面護理計畫」（ Program of All-Inclusive Care for the Elderly，簡稱PACE），專為需要長期照顧的低收入長者提供綜合性醫療照護和社會支持服務，幫助他們在熟悉的社區中獨立生活，同時減輕家庭負擔。參與PACE的機構受聯邦和州政府雙重監管，每項服務都需符合嚴格的規範要求。

見心頤養（ Seen Health）阿罕布拉市首店15日舉辦開業典禮。（記者趙健...
見心頤養（ Seen Health）阿罕布拉市首店15日舉辦開業典禮。（記者趙健/攝影）

低收入 華人 眾議員

上一則

加州雇主管理講座 分享法律稅收政策

下一則

白頭鷹雛鳥少一隻 證實難熬暴雪死亡

延伸閱讀

CAPAC主席孟昭文譴責川普政策 捍衛亞太裔權益

CAPAC主席孟昭文譴責川普政策 捍衛亞太裔權益
民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也回應了

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也回應了
蒙市兩道場合捐1萬6000美元 支援災區和社區服務

蒙市兩道場合捐1萬6000美元 支援災區和社區服務
聖蓋博燈會歡喜迎新春 主燈成打卡點 小提燈搶手

聖蓋博燈會歡喜迎新春 主燈成打卡點 小提燈搶手
聖蓋博燈會驚艷 花燈美食舞獅過年

聖蓋博燈會驚艷 花燈美食舞獅過年
急難申請未批准 趙美心：繼續試

急難申請未批准 趙美心：繼續試

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄