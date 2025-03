見心頤養聖蓋博谷開業 照護低收長者

聯邦眾議員趙美心(中)為創始人蘇星、蘇陽兄弟頒發賀狀。(記者趙健/攝影)

在聖蓋博谷,華人 長者的晚年生活有新選擇。見心頤養(Seen Health)阿罕布拉市首家長者照護中心15日揭幕,為55歲以上的低收入 長者提供融合東方文化的個性化照護服務,讓長者在熟悉文化氛圍中,感受到家的溫暖和社區支持。

視頻來源:記者趙健

「只有被看見,才能被關心。」見心頤養雙胞胎創始人蘇星和蘇陽表示,由11位專家組成的醫療團隊,將為長者量身打造個性化養老方案,結合東方養生觀念和文化傳統,提供從飲食、出行、文化娛樂,到日常家務及精神關懷的全方位支持,確保每位長者在這裡感受到家的溫暖。

聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員、社區領袖及合作夥伴到場祝賀。趙美心表示,她一進來就被見心頤養的環境驚艷,明亮的空間、溫暖的色調和貼心細節設計,讓人耳目一新。她特別留意到一些充分考量亞裔長者文化背景的細節設計,例如,檢查室的編號特意避開數字4,體現細緻關懷。長者還可以在這裡打麻將、慶祝傳統節日,她相信這裡會讓華人長者倍感親切,獲得他們的青睞。

72歲華人長者Emma王,作為見心頤養的首位客人,分享她的體會。她表示,蘇氏兄弟對祖輩的感恩深情令她感動,他們由祖母撫養長大,在體會到移民家庭面臨的照護困難後,用實際行動將愛與關懷回饋給長輩。「像我們這樣的移民家庭,其實面臨很多困難,背井離鄉、語言障礙等,處處需要依賴子女,常常擔心自己會成為他們的負擔。加入見心頤養後,像是有了後盾,精神上的包袱減輕許多。」