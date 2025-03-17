見心頤養聖蓋博谷開業 照護低收長者
在聖蓋博谷，華人長者的晚年生活有新選擇。見心頤養（Seen Health）阿罕布拉市首家長者照護中心15日揭幕，為55歲以上的低收入長者提供融合東方文化的個性化照護服務，讓長者在熟悉文化氛圍中，感受到家的溫暖和社區支持。
視頻來源：記者趙健
「只有被看見，才能被關心。」見心頤養雙胞胎創始人蘇星和蘇陽表示，由11位專家組成的醫療團隊，將為長者量身打造個性化養老方案，結合東方養生觀念和文化傳統，提供從飲食、出行、文化娛樂，到日常家務及精神關懷的全方位支持，確保每位長者在這裡感受到家的溫暖。
聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員、社區領袖及合作夥伴到場祝賀。趙美心表示，她一進來就被見心頤養的環境驚艷，明亮的空間、溫暖的色調和貼心細節設計，讓人耳目一新。她特別留意到一些充分考量亞裔長者文化背景的細節設計，例如，檢查室的編號特意避開數字4，體現細緻關懷。長者還可以在這裡打麻將、慶祝傳統節日，她相信這裡會讓華人長者倍感親切，獲得他們的青睞。
72歲華人長者Emma王，作為見心頤養的首位客人，分享她的體會。她表示，蘇氏兄弟對祖輩的感恩深情令她感動，他們由祖母撫養長大，在體會到移民家庭面臨的照護困難後，用實際行動將愛與關懷回饋給長輩。「像我們這樣的移民家庭，其實面臨很多困難，背井離鄉、語言障礙等，處處需要依賴子女，常常擔心自己會成為他們的負擔。加入見心頤養後，像是有了後盾，精神上的包袱減輕許多。」
與普通日間保健中心不同，見心頤養基於聯邦政府推出的「長者全面護理計畫」（ Program of All-Inclusive Care for the Elderly，簡稱PACE），專為需要長期照顧的低收入長者提供綜合性醫療照護和社會支持服務，幫助他們在熟悉的社區中獨立生活，同時減輕家庭負擔。參與PACE的機構受聯邦和州政府雙重監管，每項服務都需符合嚴格的規範要求。
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