見心頤養聖蓋博谷開業 照護低收長者

聯邦眾議員趙美心（中）為創始人蘇星、蘇陽兄弟頒發賀狀。（記者趙健/攝影）

在聖蓋博谷，華人 長者的晚年生活有新選擇。見心頤養（Seen Health）阿罕布拉市首家長者照護中心15日揭幕，為55歲以上的低收入 長者提供融合東方文化的個性化照護服務，讓長者在熟悉文化氛圍中，感受到家的溫暖和社區支持。

視頻來源：記者趙健

「只有被看見，才能被關心。」見心頤養雙胞胎創始人蘇星和蘇陽表示，由11位專家組成的醫療團隊，將為長者量身打造個性化養老方案，結合東方養生觀念和文化傳統，提供從飲食、出行、文化娛樂，到日常家務及精神關懷的全方位支持，確保每位長者在這裡感受到家的溫暖。

聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員、社區領袖及合作夥伴到場祝賀。趙美心表示，她一進來就被見心頤養的環境驚艷，明亮的空間、溫暖的色調和貼心細節設計，讓人耳目一新。她特別留意到一些充分考量亞裔長者文化背景的細節設計，例如，檢查室的編號特意避開數字4，體現細緻關懷。長者還可以在這裡打麻將、慶祝傳統節日，她相信這裡會讓華人長者倍感親切，獲得他們的青睞。

72歲華人長者Emma王，作為見心頤養的首位客人，分享她的體會。她表示，蘇氏兄弟對祖輩的感恩深情令她感動，他們由祖母撫養長大，在體會到移民家庭面臨的照護困難後，用實際行動將愛與關懷回饋給長輩。「像我們這樣的移民家庭，其實面臨很多困難，背井離鄉、語言障礙等，處處需要依賴子女，常常擔心自己會成為他們的負擔。加入見心頤養後，像是有了後盾，精神上的包袱減輕許多。」