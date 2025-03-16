杭廷頓醫院急診室 因可信威脅被封鎖

杭廷頓醫院（Huntington Hospital）14日收到「可信威脅」，醫院一度封鎖急診室，一名嫌犯被捕。（KTLA 5）

聖蓋博 谷論壇報報導，杭廷頓醫院（Huntington Hospital）本月14日（週五）收到「可信威脅」，醫院一度封鎖急診室，一名嫌犯被捕。巴沙迪那（Pasadena）市發言人德德里安（Lisa Derderian）透露，嫌犯是一名30多歲男子，當天上午早些時候曾到醫院就診。他多次致電急診室試圖預約，但醫護人員告知他撥錯預約電話後，他威脅急診室。

德德里安說，雖然威脅具體內容與性質尚不清楚，但急診室被封鎖至該男子於當天下午6時40分在洛杉磯 被捕後才解除。封鎖期間，所有救護車都轉移至該地區其他醫院。醫院發言人休斯頓（Dorey Huston）週五晚間表示，「杭廷頓醫院今天收到一通威脅電話，我們立即通知巴沙迪那警局，警局迅速作出迴應，且表示當事人已被捕。醫院目前安全且恢復正常營運。」

官員認為，此事件與本週早些時候發生於克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）和洛馬林達大學兒童醫院（Loma Linda University Children's Hospital）兩起假警報事件並無關聯。目前該男子拘留於巴沙迪那市警局。