美國北京聯合會講座 實用法律財稅防詐
美國北京聯合會15日下午舉辦法律、財稅、心理健康、預防網路詐騙為主題的講座，講員們精心準備了當下熱門的話題，活動在惠提爾（Whittier）市圖書館會議室舉辦，發揮專業人士優勢，內容滿足新移民需求，使現場聽眾收益良多。
美國北京聯合會會長李相如律師、財務長范崢會計師、榮譽會長李紅律師以及美國臨床心理學碩士、執業婚姻家庭治療師閆潤分別帶來主題演講。擁有30多年經驗的移民律師李相如介紹了五種優先類別的移民方式，很多來美國的特別需要這樣的知識。他特別提及比較快拿到綠卡的投資移民，在新投資移民改革法下，不需要等排期，快速取得綠卡。他還貼心地打印出文件，指導無證移民在面對ICE等執法部門的查詢時，如何行使憲法賦予的權利。
有20多年財稅經驗的范崢會計師介紹了如何申報1099稅表，如何合法省稅、避稅，免被國稅局查稅的專業策略。他說如果有w2以外的收入，一定要報1099稅，否則很容易被查到。譬如鋼琴老師、中文老師工作之餘給學生上課，學生家長通過Zelle等轉帳方式付錢，這就屬於1099收入。若家長將支付的學費上報給國稅局，而老師沒有申報，就會被抓包。此外，對於收入比較複雜的家庭，他建議找專業會計師報稅，否則有遺漏會被查稅。
擁有美國法學博士、商業管理碩士學位的李紅律師，則通過實際案例為民眾普及了電信詐騙的幾種形式。她說，電信詐騙常常偽裝成政府機構，例如國稅局、社保局，威脅受害者罰款；或冒充銀行或快遞公司，騙取個資和銀行帳號；甚至通過好友介紹，實施詐騙。她給民眾的建議是：戒貪、戒色，不要相信任何短期內賺大錢的承諾，保持警惕，避免上當。
心理學家閆潤曾擔任洛杉磯縣政府緩刑局、公共服務局等心理健康治療師。她談到洛杉磯大火後的心理重建話題，關鍵是會接納並調適。要與家人和朋友保持聯繫，互相支持，有助於緩解壓力。面對災後恢復，最重要的是給予自己時間，耐心適應新生活。
現場還有中美集郵中心創辦人魏進發展示數十年的集郵成果及首日封，為講座普及了文化常識。
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