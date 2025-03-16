美國北京聯合會講座 實用法律財稅防詐

演講嘉賓（左起）李紅律師、李相如律師以及范崢會計師實用的生活知識和經驗。（記者王若然／攝影）

美國北京聯合會15日下午舉辦法律、財稅、心理健康、預防網路詐騙為主題的講座，講員們精心準備了當下熱門的話題，活動在惠提爾（Whittier）市圖書館會議室舉辦，發揮專業人士優勢，內容滿足新移民 需求，使現場聽眾收益良多。

美國北京聯合會會長李相如律師、財務長范崢會計師、榮譽會長李紅律師以及美國臨床心理學碩士、執業婚姻家庭治療師閆潤分別帶來主題演講。擁有30多年經驗的移民律師李相如介紹了五種優先類別的移民方式，很多來美國的特別需要這樣的知識。他特別提及比較快拿到綠卡 的投資移民，在新投資移民改革法下，不需要等排期，快速取得綠卡。他還貼心地打印出文件，指導無證移民在面對ICE等執法部門的查詢時，如何行使憲法賦予的權利。

有20多年財稅經驗的范崢會計師介紹了如何申報1099稅表，如何合法省稅、避稅，免被國稅局 查稅的專業策略。他說如果有w2以外的收入，一定要報1099稅，否則很容易被查到。譬如鋼琴老師、中文老師工作之餘給學生上課，學生家長通過Zelle等轉帳方式付錢，這就屬於1099收入。若家長將支付的學費上報給國稅局，而老師沒有申報，就會被抓包。此外，對於收入比較複雜的家庭，他建議找專業會計師報稅，否則有遺漏會被查稅。

擁有美國法學博士、商業管理碩士學位的李紅律師，則通過實際案例為民眾普及了電信詐騙的幾種形式。她說，電信詐騙常常偽裝成政府機構，例如國稅局、社保局，威脅受害者罰款；或冒充銀行或快遞公司，騙取個資和銀行帳號；甚至通過好友介紹，實施詐騙。她給民眾的建議是：戒貪、戒色，不要相信任何短期內賺大錢的承諾，保持警惕，避免上當。

心理學家閆潤曾擔任洛杉磯縣政府緩刑局、公共服務局等心理健康治療師。她談到洛杉磯大火後的心理重建話題，關鍵是會接納並調適。要與家人和朋友保持聯繫，互相支持，有助於緩解壓力。面對災後恢復，最重要的是給予自己時間，耐心適應新生活。