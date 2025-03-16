天普市挹注住房修繕資金 總預算增至31萬

天普市議會擬將逾4萬美元未分配CDBG資金投入住房修繕計畫惠及低收入家庭。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯 縣天普 市議會將於18日審查預算修正案，將4萬多美元未分配的社區發展整體補助資金（CDBG）投入住房修繕計畫，使該計畫總預算總額增加到31萬餘美元。這筆資金將專門用於幫助符合條件的居民改善房屋安全與居住環境，符合資格者可透過天普市社區發展局提出申請。

洛杉磯縣發展局（LACDA）2月19日通知市府，若未在2024-25財年內重新分配6萬4974美元未分配的CDBG資金，這筆原計畫於2025-26財年使用的款項恐遭聯邦政府收回。為確保資金留在社區並發揮最大效益，市府決定提前調整資金流向，主要用於住房修繕及環境安全改善。

天普市CDBG住房修繕計畫專為低收入 及中等收入家庭提供財務援助，幫助屋主進行必要的房屋維修，包括屋頂修補、管線更換、防火設備升級及無障礙設施改造等。此外，石棉與含鉛油漆處理計畫也獲得近萬美元追加資金，使總預算增至4萬4974美元，以協助居民檢測並清除有害物質，確保住家環境安全。

市府表示，此次資金調整符合天普市公共健康安全、生活品質及經濟發展的策略目標，盼望能協助更多居民改善居住環境。有意申請住房修繕補助的居民，可聯繫天普市社區發展部，了解申請條件及流程。