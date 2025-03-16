我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

天普市挹注住房修繕資金 總預算增至31萬

記者張庭瑜/天普市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天普市議會擬將逾4萬美元未分配CDBG資金投入住房修繕計畫惠及低收入家庭。（谷歌地圖截圖）
天普市議會擬將逾4萬美元未分配CDBG資金投入住房修繕計畫惠及低收入家庭。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯天普市議會將於18日審查預算修正案，將4萬多美元未分配的社區發展整體補助資金（CDBG）投入住房修繕計畫，使該計畫總預算總額增加到31萬餘美元。這筆資金將專門用於幫助符合條件的居民改善房屋安全與居住環境，符合資格者可透過天普市社區發展局提出申請。

洛杉磯縣發展局（LACDA）2月19日通知市府，若未在2024-25財年內重新分配6萬4974美元未分配的CDBG資金，這筆原計畫於2025-26財年使用的款項恐遭聯邦政府收回。為確保資金留在社區並發揮最大效益，市府決定提前調整資金流向，主要用於住房修繕及環境安全改善。

天普市CDBG住房修繕計畫專為低收入及中等收入家庭提供財務援助，幫助屋主進行必要的房屋維修，包括屋頂修補、管線更換、防火設備升級及無障礙設施改造等。此外，石棉與含鉛油漆處理計畫也獲得近萬美元追加資金，使總預算增至4萬4974美元，以協助居民檢測並清除有害物質，確保住家環境安全。

市府表示，此次資金調整符合天普市公共健康安全、生活品質及經濟發展的策略目標，盼望能協助更多居民改善居住環境。有意申請住房修繕補助的居民，可聯繫天普市社區發展部，了解申請條件及流程。

天普 洛杉磯 低收入

上一則

粵港澳大灣區企業家總商會 為Balboa龍舟隊打氣加油

下一則

南加30多家博物館 16日免費開放

延伸閱讀

洛杉磯大火推高房租 兩倍於去年同期漲幅

洛杉磯大火推高房租 兩倍於去年同期漲幅
可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿

可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿
做好社區衣櫥 華裔譚永興獲「影響力勇士獎」

做好社區衣櫥 華裔譚永興獲「影響力勇士獎」
走私美國珍稀海龜到中國 洛杉磯香港男獲刑30月

走私美國珍稀海龜到中國 洛杉磯香港男獲刑30月
洛縣檢察長上任百天 專打治安毒品 警局士氣大振

洛縣檢察長上任百天 專打治安毒品 警局士氣大振
防登革熱新招 菲律賓1社區抓蚊換獎金 每5隻蚊換1披索

防登革熱新招 菲律賓1社區抓蚊換獎金 每5隻蚊換1披索

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬