搶進加大、州大熱門科系競爭激烈 最低甚至只取1%

加大和州大近年來入學競爭日益激烈，熱門科系的錄取率尤其低。（美聯社）

近年來，加州大學 （UC）和加州州立大學（CSU）的入學競爭日益激烈，對於申請進入熱門科系的學生來說，可能更加困難。

舊金山紀事報（SF Chronicle）分析數據顯示，在過去十年裡，柏克萊加大 （UC Berkeley）和洛杉磯加大 （UCLA）的大學部新生錄取率，整體下降了約10個百分點，但最受學生歡迎科系的錄取率更低，這些科系通常是電腦科學、護理和工程學系。

以加州大學系統中錄取率最低的洛杉磯加大為例，儘管其大學部新生的整體錄取率為9%，但其電腦科學系學生的錄取率僅有3%，護理系錄取率更低，只有1%。在州立大學中，錄取率最低的科系是聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo）的心理學系，2024學年的錄取率為11%。

加大各分校錄取率最低的科系 州大分校錄取率最低的10個科系

除了錄取率不同，加大和州大各科系錄取的新生學業平均分數（GPA，Grade Point Average）也有很大差異，但多數學程的錄取低點都在4.1以上。例如，柏克萊加大新生GPA的中間值50%（25%到75%）介於4.0到4.3，但GPA最高的學生往往被生命科學、物理、數學、工程學和電腦科學等科系錄取。附表是2023年各加州大學學程的第25和第75百分位錄取的GPA，這代表該學程錄取學生中間50%的GPA範圍。GPA是衡量學生學業表現的重要指標，通常在0.0至4.0，某些學校使用5.0或4.3制之間計算，用於評估學生在課程中的表現。

2023加大各學程錄取的GPA 資料來源：加州大學、舊金山紀事報

加州是全美人口最多的州，學生需求大，每年都有大量高中畢業生申請UC和CSU，導致競爭激烈。相較之下，UC 主要是研究型大學，專注於學術研究與研究生教育，申請入學者的GPA和標準化考試成績通常較高，錄取門檻也較嚴格，更因有外州學生與國際生的競爭增加，使入學競爭更激烈。CSU主要是應用型大學，專注於本科教育和職業導向學程，例如商業、教育、護理等，但聖地牙哥等熱門校區和工程、商業、護理等熱門科系的競爭度也很高。