路州選區重劃案高院聽審 關乎少數族裔投票權

民權運動領袖Alanah Odoms介紹了路州爭取非裔選舉權的重要性。（視頻截圖）

美國最高法院將在3月27日聽審路易斯安納州 （Louisiana）重劃選區案。該案件在最高院 的審判進程和結果，不僅影響著當地非裔 投票權，還影響著全美少數族裔未來根據選民數量爭取投票權利的進程。

在少數族裔媒體（EMS）14日舉辦的線上討論會中，全國有色人種協進會（NAACP）法律辯護與教育基金會律師溫格（Victoria Wagner）說明這起案件對全國及地方選舉的影響。她說：「這是聯邦法，涉及到憲法的權利。」在路易斯安納州重劃選區的案例中，關乎的是國會席次，涉及幾萬人的利益。民眾都在注視著最高法院對該案的裁定，結果會影響美國任何州、縣、城市或學區的選區劃分。溫格說，該起判例不僅會影響目前其他懸而未決的選區劃分爭議案，還會影響到全美各地方地的選舉，意味少數族裔能否更有機會選出代表自己利益的民選官員。

溫格說明路州重劃選區案的由來。2020年，根據一項人口調查，該州的非裔人口在增長，約占總人口的三分之一。該州有六個國會席次。在2022年的選區規劃中，六個選區中僅有一個是非裔少數族裔人口占多數的選區。聯邦地方法院經裁定，該選區規劃違反了選舉權法的Section 2，該法禁止因種族導致選民權被拒絕或稀釋的選舉程序。

2024年，該州又制定了新的選區地圖，增加了一個以非裔少數族裔為多數的選區。然而，一部分選民提告至聯邦法院，表示該地圖不符合憲法，是基於種族的不公正選區劃分，意為主要根據種族來劃分選區。聯邦法庭的一個由三人組成的法官團判定這種說法合理，並禁止路州在未來選舉中使用該選區地圖。

2024年5月，美國最高院又推翻了這項聯邦法院的裁決，允許路州在2024年的選舉中使用新選區地圖。今年3月27日，美國最高院將舉行一小時的聽證，同時聽取兩邊的說法，並於6月底、7月初做出最終裁決。

民權運動領袖Alanah Odoms強調了路州爭取非裔選舉權的重要性。她說，「我們只有抗爭，才會有贏的可能。」「選舉權需要一代接一代地爭取。我們有責任，我們也準備好了。」