走私美國珍稀海龜到中國 洛杉磯香港男獲刑30月

東部閉殼龜原產於美國東部森林地區，成年之後色彩斑紋，在世界寵物貿易市場深受青睞，在中國香港和歐洲備受推崇。（取材自維基百科）

洛杉磯 一名54歲香港 男子14日在洛杉磯市中心聯邦法庭判刑30個月，罪名是走私美國珍稀海龜到中國，他準備寄給中國同夥的包裹在托倫斯郵局被野生動物檢查員逮個正著。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室表示，田世強（Sai Keung Tin，音譯）2024年12月在洛杉磯聯邦法庭認罪，承認自己違反了四項聯邦出口商品法。

根據起訴書，田世強非法協助從美國走私40隻東部閉殼龜（eastern box turtles）運往中國。野生動物檢查員在托倫斯的一個國際郵件中，攔截了四個由田寄到中國給「Ji Yearlong」的包裹，美國海關執法部門相信該包裹最終寄往田世強在香港的家。為逃避海關檢查，田在這些裝有小海龜的包裹故意將內容標記為含有杏仁和巧克力的餅乾。

根據法庭文件，其中三個包裹內裝有八到12隻活海龜，每隻海龜都用襪子獨立包裹。執法人員表示，海龜被綁在襪子無法爬動，無法向檢查人員發出警報。第四個包裹裡面有七隻活海龜和一隻死了的海龜。聯邦特工人員搜尋了田的財產記錄後獲悉，其使用的寄件人地址都是假的。

東部閉殼龜原產於美國東部森林地區，也喜歡居住在與世隔絕的中西部地區，因此相當珍貴。尤其是它成年之後色彩斑紋，在世界寵物 貿易市場深得青睞，在中國香港和歐洲備受推崇。聯邦檢察官表示，這些海龜被列入國際協議瀕危野生動植保護物種，並受到美國和中國均為締約方的《國際貿易公約》的保護。

本案聯邦檢察官同時向法庭遞交了一份起訴書，同案的另一名被告為27歲康君濤（Juntao Kang，音譯），中國杭州市人，已被定國際走私海龜重罪成立。康在美國招募了海龜偷獵者和供應商，將海龜從美國運送給中間商，再將海龜通過各種包裹走私出口到香港。

法庭文件稱，從2017年6月到2018年12月，康至少經手了1500隻海龜從美國運往香港，這些海龜市場價值超過225萬美元。其中大約46個包裹是從紐約甘迺迪國際機場寄往香港。康君濤2019年被從馬來西亞引渡來美受審，承認洗錢指控，後被判處三年以上聯邦徒刑。