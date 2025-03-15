Bidbus線上拍賣平台 華人圈興起

Bidbus拍賣平台示意圖，左為經銷商為另一輛車競價，右為賣家車輛的估價。（圖源：小紅書，陳先生提供，記者金維多╱再製）

在南加華人 陳先生賣車過程中，二手車拍賣 的模式引起關注。這個號稱能在兩小時內達成交易的平台，近期在華人圈興起，社群平台不少用戶表示，通過這種車行競價方式，獲得超出預期的驚喜報價。

傳統的賣車方式，通常是將車賣給車行經銷商，過程費時費力。賣家只能根據CarMax等二手車平台提供的報價單進行價格比較，卻無法準確預估是否已是最優價格。而Bidbus這個線上拍賣平台，巧妙解決這些痛點。據悉，Bidbus與上千家值得信賴的經銷商合作，通過兩小時的線上競標流程，幫賣家找到出價最高的經銷商完成交易。

賣家可以通過Bidbus線上預估車輛價格，如果對預估價格不滿意，還可提供CarMax或Carvana的報價單作為保底價。各大經銷商會在競標過程中抬高報價，賣家可以觀看直播，這種看著價格不斷上漲的刺激模式，最大限度提高車輛價值，誰出價高就賣給誰。如果交易達成，平台會收取1%佣金；如果競拍價格低於保底價，平台則不會收取任何費用。

Bidbus是由華人創辦的平台，支持中文溝通，因此吸引不少華人用戶，尤其是一些年輕留學生，對這種拍賣競價模式特別感到興奮。陳先生表示，社群平台小紅書的不少用戶分享通過Bidbus賣車、價格超過CarMax報價數千元的經歷，這使他對這種模式產生濃厚興趣。然而，由於當時急於賣車，錯過了這種方式。

不過，也有用戶反映，車行在線上報出的高價，其實是為吸引賣家到現場，並在車輛檢查過程中找出各種毛病，再以各種理由降低報價。對平台而言，只要交易成功，就能收取佣金；就算未能完成交易，也不會有損失，因此，賣家權益未必能得到完整的保障。

陳先生補充，CarMax近幾年提供的報價其實已經很高，許多車行在收車時不敢輕易給出比CarMax更高的價格，擔心收購後需要進行翻新和保養，可能面臨賠錢的風險。陳先生的賓士車銷售人員曾表示，車行更偏好「舊車Trade in換新車」的交易方式，這樣可以爭取更多的折扣空間。如果只賣車不買車，最多能匹配CarMax價格。車行收購二手車後，還是可能轉賣給CarMax，將滯銷或賠錢的風險也轉給對方。