我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

張嫻率美華婦聯 贊助洛杉磯科學和工程比賽

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國華人婦女聯合會會長張嫻（右四）向洛杉磯縣科學與工程博覽會主辦單位捐贈支票。（美國華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會會長張嫻（右四）向洛杉磯縣科學與工程博覽會主辦單位捐贈支票。（美國華人婦女聯合會提供）

第75屆洛杉磯縣科學與工程博覽會（Los Angeles County Science & Engineering Fair 簡稱 LACSEF）3月9日至10日在洛杉磯Shrine Expo Hall舉行。美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助這場賽事，展現她長期致力於支持青少年全面發展、尤其是在科技和創新領域的熱情。監事長郭志凌和執行會長丁楊、執行副會長張航也積極贊助。

美國華人婦女聯合會前往第75屆洛杉磯縣科學與工程博覽會現場與學生們交流。（美國華...
美國華人婦女聯合會前往第75屆洛杉磯縣科學與工程博覽會現場與學生們交流。（美國華人婦女聯合會提供）

張嫻帶領婦女會理事長曹琳、執行副會長張航、孫小美等專程前往博覽會現場遞贈捐款支票，fd受到主辦單位的熱情接待。張嫻表示，作為華人社區的一員，她深知科學和技術對未來的重要性，希望透過婦女會一份力量，能夠為青少年提供更多的教育資源和平台，鼓勵他們積極參與科學和工程活動，發掘他們的創造力和潛力，培養他們成為未來的科技領袖。

美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提...
美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提供）

洛杉磯科學和工程比賽主辦單位對張嫻會長的贊助表示感謝，計畫為美國華人婦女聯合會的捐款設立一個特別獎項，表彰在環境、化學、生物或物理領域有傑出表現的高中女生，授予「美國華人婦女聯合會特別獎」。

美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提...
美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提供）

自1950年以來，洛杉磯科學和工程比賽每年為洛杉磯縣六至12年級學生舉辦科學競賽，慶祝學生在STEM（科學、技術、工程、數學）領域的成就，推動洛杉磯縣學校實施更多基於實踐的科學和工程教學，並培養下一代科學家、工程師、數學家和創新者。

洛杉磯 華人

上一則

洛縣核桃市盜竊闖空門 一周四起華人受害

下一則

Citi客戶註冊存款 3.31前享獨家金飾贈品

延伸閱讀

洛縣檢察長上任百天 嚴打犯罪改善治安

洛縣檢察長上任百天 嚴打犯罪改善治安
走私美國珍稀海龜 洛杉磯香港男獲刑30月

走私美國珍稀海龜 洛杉磯香港男獲刑30月
加州雇主管理講座 分享法律稅收政策

加州雇主管理講座 分享法律稅收政策
時尚設計師Max Azria昔洛城豪宅 降價至3900萬吸引買家

時尚設計師Max Azria昔洛城豪宅 降價至3900萬吸引買家
洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅

洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅
冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年

冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯