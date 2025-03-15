張嫻率美華婦聯 贊助洛杉磯科學和工程比賽

美國華人婦女聯合會會長張嫻（右四）向洛杉磯縣科學與工程博覽會主辦單位捐贈支票。（美國華人婦女聯合會提供）

第75屆洛杉磯 縣科學與工程博覽會（Los Angeles County Science & Engineering Fair 簡稱 LACSEF）3月9日至10日在洛杉磯Shrine Expo Hall舉行。美國華人 婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助這場賽事，展現她長期致力於支持青少年全面發展、尤其是在科技和創新領域的熱情。監事長郭志凌和執行會長丁楊、執行副會長張航也積極贊助。

美國華人婦女聯合會前往第75屆洛杉磯縣科學與工程博覽會現場與學生們交流。（美國華人婦女聯合會提供）

張嫻帶領婦女會理事長曹琳、執行副會長張航、孫小美等專程前往博覽會現場遞贈捐款支票，fd受到主辦單位的熱情接待。張嫻表示，作為華人社區的一員，她深知科學和技術對未來的重要性，希望透過婦女會一份力量，能夠為青少年提供更多的教育資源和平台，鼓勵他們積極參與科學和工程活動，發掘他們的創造力和潛力，培養他們成為未來的科技領袖。

美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提供）

洛杉磯科學和工程比賽主辦單位對張嫻會長的贊助表示感謝，計畫為美國華人婦女聯合會的捐款設立一個特別獎項，表彰在環境、化學、生物或物理領域有傑出表現的高中女生，授予「美國華人婦女聯合會特別獎」。

美國華人婦女聯合會會長張嫻再次捐款贊助洛縣科學與工程比賽。（美國華人婦女聯合會提供）

自1950年以來，洛杉磯科學和工程比賽每年為洛杉磯縣六至12年級學生舉辦科學競賽，慶祝學生在STEM（科學、技術、工程、數學）領域的成就，推動洛杉磯縣學校實施更多基於實踐的科學和工程教學，並培養下一代科學家、工程師、數學家和創新者。