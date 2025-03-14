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遭ICE突襲如何自保? 律師線上講座解答

記者王若然／洛杉磯市報導
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加州第49選區眾議員方樹強。（視頻截圖）
加州第49選區眾議員方樹強。（視頻截圖）

為了幫助南加州地區民眾應對美國移民暨海關執法局（ICE）等聯邦部門逮捕非法移民的行動，加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）12日聯合南加亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice，簡稱AJSOCAL）舉辦線上講座，移民律師詳細講解了美國憲法賦予民眾的權利，以及應對ICE等政府機構突擊時的方法。

南加亞美公益促進中心亞裔移民律師克瑪拉斯（Kathy Khommarath）指出，首先民眾要了解有權行使移民法的機構，這些機構包括移民局（USCIS）、美國海關暨邊境保護局（US Customs and Border Protection）以及ICE。其他政府機構如軍隊、國民防衛隊都無權執行移民法。此外，加州法律SB54規定，在醫院、學校以及法庭，不得逮捕無證移民。在庇護城市如洛杉磯市，當地警方不會配合ICE執法。

克瑪拉斯介紹，目前聯邦優先遞解出境的無證客主要是有犯罪紀錄、被起訴或在移民體系中有紀錄可查到的人。例如已經收到遞解令但是未離開美國的人，未按時出席遞解出境庭審的人，最近從美墨邊境偷渡進美國尋求政治庇護的人等。

在美國境內，遞解出境的執法方式有突擊家庭住址、辦公室，以及地方執法部門上報等方式。對於無法出示在美國生活超過兩年的證明的無證客，將面臨「加速遞解出境」，甚至沒有在法院審判的機會。當執法人員家訪時，必須要有地方法官簽署的搜查令，否則無權入屋檢查。

克瑪拉斯說，面對這些執法人員，民眾要知道憲法賦予他們的權利，包括有權保持沉默；對方沒有法官簽署的搜查令可以拒絕開門；沒有律師在場可以不簽署任何文件；有權尋求律師，但政府不會提供免費律師。

面對ICE的突襲，最簡單的辦法是拿出宣示權益的「紅卡」。紅卡的一面顯示，「根據美國第五修正案，我不想與你說話，或者簽署任何文件，也不想給你任何文件。」這樣的卡片網路上售價幾十元，但方樹強辦公室可以免費贈與有需要的人。

方樹強表示，1月以來，ICE等部門在南加州的襲擊令人擔憂。美國憲法規定民眾有一些權利是不受身分影響的，知道這些權利會讓民眾變得強大。他鼓勵大家互相幫助，一起應對突襲檢查。

移民律師克瑪拉斯。（視頻截圖）
移民律師克瑪拉斯。（視頻截圖）

非法移民 ICE 加州

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