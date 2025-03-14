1家店偷4次 橙縣長髮華女竟是慣竊 被抓刑期恐翻倍

根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（取材自托斯汀警局Instagram）

橙縣托斯汀（Tustin）警方12日發文稱，經過群眾舉報，逮捕了一名爾灣（Irvine）女性居民，她涉嫌在同一家運動品店的不同時段進行了四次盜竊。

這名女子名為曾艾維（Ivy Tseng，音譯），華人 姓氏。警方在Instagram(IG)透露，她在托斯汀Marketplace的運動品店REI企圖第四次行竊時被抓現行。根據警方提供的作案照片，這名女子長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，完全看不出是竊賊。警方說：「曾艾維在當天（12日）返回REI第四次行竊，但在離開時被認出。警方在Marketplace逮捕了她，她以四次盜竊被落案。」

六天前，托斯汀警方在IG發文，曾艾維在去年11月至今年2月期間，在不同時段於托斯汀Marketplace的REI分別行竊三次。她開一輛白色特斯拉 車。警方向民眾徵集線索。

根據加州 現行法律，盜竊罪的判罰根據盜竊金額以及犯下的次數決定。對於盜竊價值在950元及以下的，被認為是小偷（petty theft），為輕罪，處以最高六個月縣監獄監禁以及/或是最高1000元罰款；對於價值超過950元的盜竊案，為大盜竊（grand theft），可以被指控以輕罪（最高一年縣監獄監禁）或重罪（16個月或2年或3年州監獄監禁）。