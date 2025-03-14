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減少電子垃圾 亞凱迪亞14、15日回收電子廢品

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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亞凱迪亞華人協會聯合Waste Management，14日、15日舉辦電子廢品回收活動。（主辦方提供）
亞凱迪亞華人協會聯合Waste Management，14日、15日舉辦電子廢品回收活動。（主辦方提供）

洛杉磯亞凱迪亞華人協會，聯合垃圾管理公司Waste Management，14日、15日舉辦「第四屆亞凱迪亞電子廢品回收」活動，誠邀社區居民免費參與安全、便捷的舊電子產品回收。

回收電子垃圾，可保護環境，打造綠色可持續社區。（主辦方提供）
回收電子垃圾，可保護環境，打造綠色可持續社區。（主辦方提供）

為減少電子垃圾、保護環境，打造綠色可持續社區，主辦方歡迎居民攜帶舊電視、電腦、打印機、音響等電子廢棄物，參與電子廢品回收活動。本次活動時間14日（周五） 下午1時至5時，15日（周六）上午9時至下午1時，地點位於亞市美生會停車場（American Legion Parking Lot），具體地址50 W Duarte Rd，靠近亞凱迪亞圖書館西側。如需了解更多詳情，可聯繫亞凱迪亞華人協會。

主辦方誠邀社區居民參與安全、便捷的舊電子產品回收。此為資料照片。（主辦方提供）
主辦方誠邀社區居民參與安全、便捷的舊電子產品回收。此為資料照片。（主辦方提供）

隨著科技高速發展，電子產品更新換代速度加快，產品的生命周期縮短，電子廢棄物回收成為迫切需要解決的社會問題。電子產品包含大量寶貴資源，比如金屬、塑料和稀有元素，通過回收廢棄電子設備，可有效回收資源，減少對自然資源的依賴，降低環境壓力。

此外，電子廢棄物含有一些有害物質，如鉛、汞、鎘等重金屬，以及溴化物等有機化合物。如果這些有害物質沒有處理，可能會滲入土壤和水源，對生態系統和人類健康造成嚴重危害。通過正確處理和回收電子廢棄物，可避免有害物質釋放，保護環境免受污染。

亞凱迪亞 華人 洛杉磯

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