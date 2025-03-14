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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

助小企業重振旗鼓 洛杉磯縣政府提供免費法律諮詢

記者王若然／洛杉磯市報導
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洛杉磯縣經濟機會局（LA Dept. of Economic Opportunity，DEO）主任勒碧安可（Kelly LoBianco）。（視頻會議截圖）
洛杉磯縣經濟機會局（LA Dept. of Economic Opportunity，DEO）主任勒碧安可（Kelly LoBianco）。（視頻會議截圖）

洛杉磯縣的小企業剛剛從疫情中恢復不久，其中一些又遭遇野火。為了幫助小企業重振旗鼓，洛杉磯縣多個部門推出了多種計畫，包括撥款、貸款，一對一指導等服務，以及家庭廚房。少數族裔媒體（EMS）及洛杉磯縣政府、小企業主13日舉辦線上討論會，分享資源和服務。

洛杉磯縣經濟機會局（LA Dept. of Economic Opportunity，DEO）主任勒碧安可（Kelly LoBianco）講述了洛縣為受野火影響的小企業提供幫助的最新情況。她說，洛縣經濟機會局專門建立了網站（https://opportunity.lacounty.gov/how-we-help/emergency-resources/），每日更新最新野火情況，並提供每日研討會、資訊分享會等信息。

勒碧安可特別提及了經濟機會局的兩個項目：為小企業提供的免費法律諮詢服務以及家庭廚房項目。其中免費法律服務不僅為雇主提供免費法律知識講座，還提供免費合同撰寫、審查服務；商業構架、組成上的法律諮詢；雇傭關係法律諮詢；申請政府資金補助及貸款等服務。民眾可以撥打866-3759511來了解詳細信息，或查看網站：https://lalegalhelp.org/

日托所Discovery World Schools主要負責人Liana Aus...
日托所Discovery World Schools主要負責人Liana Austin。（視頻會議截圖）

家庭廚房項目在2024年5月在洛杉磯縣開始合法，該項目縮寫為「MEHKO」。申請獲得經營證的家庭每周可以生產最多90份食物，每天不超過30份食物，每年的淨利潤最多可以達10萬美元。此外，2023年1月1日開始，洛杉磯縣規範化了路邊攤，商家需要獲得洛縣的健康營業證。勒碧安可介紹，為了讓民眾了解這兩樣新的健康許可證，洛縣經濟機會局提供免費線上、線下法律諮詢服務，一對一幫助小企業家申請許可證。

家庭捲餅生意WRAPS-TO-GOmeztrejo的創始人Richard Gom...
家庭捲餅生意WRAPS-TO-GOmeztrejo的創始人Richard Gomeztrejo。（視頻會議截圖）

家庭捲餅生意WRAPS-TO-GOmeztrejo的創始人Richard Gomeztrejo是洛杉磯縣家庭廚房項目的受益者。他介紹，自己的生意從疫情逐漸發展壯大，很自豪成為「MEHKO」項目的一員。

洛杉磯／南加州小企業發展中心（LA/SoCal Small Business D...
洛杉磯／南加州小企業發展中心（LA/SoCal Small Business Development Center）地區主任Patrick Nye。（視頻會議截圖）

洛杉磯／南加州小企業發展中心（LA/SoCal Small Business Development Center）地區主任Patrick Nye表示，該組織主要有兩種方式服務小企業主。第一是舉辦線上培訓講座，為小企業主提供政府補助等申請攻略。第二，該組織有約200名員工和諮詢師，其中不少為小企業主，為企業主提供一對一諮詢服務。

洛杉磯 洛縣 貸款

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