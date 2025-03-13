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台飛洛杉磯1旅客確診麻疹 曾到華人區美甲店、超市

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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洛縣確定首個麻疹病例，官方提醒民眾預防潛在感染風險。（KTLA截圖）
洛縣確定首個麻疹病例，官方提醒民眾預防潛在感染風險。（KTLA截圖）

KTLA電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局（LACDPH）宣布，一名近日從台北回洛杉磯的旅客感染麻疹，其確診前，曾造訪洛縣兩家商店，提醒公眾注意潛在感染風險。

根據衛生官員的說法，該患者是洛杉磯縣居民，搭乘華航從台北至洛杉磯的航班，5日抵達洛杉磯國際機場（LAX）B航廈（Tom Bradley International Terminal），並於當晚7時至10時40分間在該航廈停留。可能與患者接觸的機上乘客，將會收到衛生部門通知，聯邦疾病防治中心（CDC）也將協助相關程序。

據報導，該患者在抵達洛杉磯兩天後，曾在7日前往北好萊塢的Cloud 9 Nails美甲店（地址5142 N. Lankershim Blvd），並於11日到訪艾爾蒙地（El Monte）的 Superior Grocery Store（地址：10683 Valley Blvd）。

洛縣公共衛生局（LACDPH）11日發布公告，曾在這些特定日期和時間到過以上地點的人，可能有感染麻疹的風險，應檢查是否接種疫苗

麻疹症狀通常會在暴露後的一至三周內出現，包括高燒（超過華氏101度）、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅並流淚、麻疹皮疹（通常在出現其它症狀後三至五天出現）。根據LACDPH說法，麻疹病毒可透過空氣傳播，當感染者呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏時、病毒可能散播到周圍環境，並可在空氣中或物體表面存留數小時。

官員表示，感染者在皮疹出現前四天至皮疹出現後四天都可能傳播病毒。如果他人吸入受汙染空氣，或觸碰帶有病毒的表面再接觸眼睛、鼻子或嘴巴，就可能被傳染。預防麻疹的最佳方式就是接種疫苗。

公共衛生官員表示，截至目前，加州所有確診的麻疹病例，均與國際旅行有關。洛縣上一次本地確診病例發生在2024年2月。根據CDC最新數據，今年全美已報告222例麻疹病例，這一數字可能會持續上升。

洛杉磯國際機場 洛縣 疫苗

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