南加大專盃匹克球賽4月26日開打 冠軍可獲台北來回機票

南加州中國大專院校聯合校友會第二屆大專盃匹克球賽4月26日於艾爾蒙地（El Monte）舉行，冠軍可獲華航安大略（Ontario）至台北來回機票，即日起受理報名至4月12日截止。（主辦單位提供）

南加州 中國大專院校聯合校友會（JCUAA）第二屆大專盃匹克球聯誼賽將於4月26日在艾爾蒙地 （El Monte）舉行，冠軍可獲華航安大略（Ontario）至台北來回機票。即日起受理報名，4月12日截止。

南加大 專聯合校友會去年成功舉辦首屆匹克球賽後，今年再接再厲舉辦第二屆，促進各校友會交流互動，並鼓勵華人多運動、保持健康。主辦單位表示，比賽將於4月26日上午9時至下午4時在南艾爾蒙地（South El Monte）惠提爾納洛斯體育場（Whittier Narrows）舉行，參賽者須於上午8時報到，建議自備飲水及折疊椅。報名費每人每組30元。本次賽事設有豐富獎品，包括華航安大略至台北來回機票一張、市價240元的TA YC #1球拍一支，以及市價180元的TA Ultra球拍兩支。所有選手報到時均可獲得一張抽獎券，賽後現場抽獎。

比賽分為女子雙打、男子雙打及混合雙打三大類，各類再依年齡分為青年組（44歲以下）、壯年組（45至64歲）和長青組（65歲以上）。另設親子雙打組，不分年齡與性別，但不列入團體計分。參賽資格為各校友會校友及其配偶、子女等直系親屬，由各校友會會長負責認證。比賽將依據2025年美國匹克球協會（USA Pickleball Association）最新規則進行，採分組循環賽制。每人最多可報名兩組，親子雙打不受此限。校友會團體獎將依累積獎牌積分評選，分組冠軍得6分、亞軍4分、季軍2分。參加團體獎競賽的學校須至少派四名球員參賽。

報名者可透過Zelle轉帳或支票付款。Zelle帳號為562-884-0088（Ping Chen），完成付款後請發簡訊告知；支票抬頭請寫JCUAA，郵寄至Robert Hsieh, 934 Calle Serra, San Dimas, CA 91773。主辦單位表示，非南加州中國大專院校聯合校友會會員的台灣大專校友亦可報名，但不列入團體計分。有意參加者可至線上報名：https://forms.gle/MAL5TXYmkDMBsLbk8，或洽陳煒翔（562-412-1811）、朱文俊（909-997-5588）查詢詳情。