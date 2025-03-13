台灣音樂導聆大師林仁斌29日訪洛 暢談樂壇傳奇杜達美

台灣音樂導聆大師林仁斌將29日在洛杉磯亞凱迪亞市，舉辦「林仁斌談杜達美」免費講座。（主辦方提供）

台灣知名音樂導聆專家、蹦藝術執行長林仁斌29日訪問洛杉磯 ，在亞凱迪亞 市(Arcadia)舉辦「一路邁向樂壇之巔的神奇指揮家：林仁斌談杜達美」講座，深入解析曾任洛杉磯愛樂(LA Phil)指揮17年的音樂大師杜達美(Gustavo Dudamel)的傳奇人生。

林仁斌在台灣音樂教育界享有盛名，每年受邀演講場次逾百場，為國家兩廳院、國家交響樂 團等重要文化機構的常客。他以深入淺出的講解方式聞名，讓普通民眾也能輕鬆理解古典音樂的奧妙。杜達美來自委內瑞拉貧困家庭，透過「貧民窟管弦樂系統」(El Sistema)的音樂教育改變命運，最終躋身國際樂壇頂尖行列。本次講座將探討杜達美如何克服逆境，成為世界知名指揮家，更闡述音樂教育對年輕一代的重要啟示。

主辦方表示，此次講座適合大人與孩子一同參與，家長可藉此了解音樂教育如何啟發孩子潛能，年輕聽眾則能從杜達美的故事中汲取追求夢想的勇氣。林仁斌多年來致力推廣「全民音樂欣賞」理念，並創辦「蹦藝術 BONART」網站，提供系列課程與豐富音樂資料庫，降低大眾接觸古典音樂的門檻。

講座將在29日上午10時至中午12時，在亞凱迪亞市信義會十架堂(66 West Duarte Road, Arcadia, CA 91007)舉行，免費入場，歡迎自由捐款。座位有限，有意參加者請盡早透過網上表單(https://forms.gle/AQ91ZNUsbSd51Vsw9)報名。