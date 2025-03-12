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柯汶那谷高中校籃教練 被控與學生有不當關係

編譯陳盈霖／綜合報導
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在柯汶那谷聯合學區北景高中（Northview High）任教的34歲男籃教練康非爾（Christopher Michael Confair），本月5日因涉嫌與未成年人發生非法性行為被捕。（柯汶那警局）
在柯汶那谷聯合學區北景高中（Northview High）任教的34歲男籃教練康非爾（Christopher Michael Confair），本月5日因涉嫌與未成年人發生非法性行為被捕。（柯汶那警局）

巴沙迪那星報報導，在柯汶那谷聯合學區 （Covina-Valley USD），柯汶那北景高中（Northview High）任教的34歲男籃教練康非爾（Christopher Michael Confair），本月5日因涉嫌與未成年人發生非法性行為被捕。警方指出，可能還有更多受害者，包括他的一些學生。根據洛縣囚犯紀錄，康非爾繳納10萬元保釋金後獲釋。

柯汶那警局在臉書（Facebook） 發文指出，康非爾從2021年至今年2月，一直擔任代課教師，目前已不再該學區工作。巴沙迪那星報6日未能聯繫到康非爾本人。在他其中一條X發文中寫道，「我來這裡是為了指導和回饋年輕人，並希望改變生活。」

警局發言人岡薩雷斯（Derek Gonzales）表示，受害者恐包括從初中至高中的未成年學生，相關單位尚未確定這些事件發生具體時間。學區6日以刑事調查為由拒絕對此事發表評論。學區總監埃名西澤（Elizabeth Eminhizer）的助理維奇（Penni Welch）將媒體詢問要求轉介至公關公司VMA Communications。該公司發言人愛默森（Katie Emerson）聲明指出，「柯汶那谷聯合學區學生安全是我們首要任務。我們獲悉一名代課教師近期被捕，由於警局正調查，學區無法進一步發表評論。學區堅定地確保所有學生安全，將營造安全學習環境放在首位。」

康非爾近期結束擔任北景高中男籃隊總教練第六個賽季。2023-24賽季結束後，他被南加州新聞集團（Southern California News Group）評選為聖蓋博谷年度最佳教練。在該賽季中，他帶領的維京人（Vikings）隊取得24勝11負戰績，晉級CIF南部賽區4A級冠軍賽，然最終與坦密庫拉谷（Temecula Valley）對戰中落敗。在今年2月結束的賽季中，維京人戰績僅八勝20負，未能進入季後賽。根據「透明加州」（Transparent California）網站數據，康非爾在2023年獲得3萬6953美元薪酬。

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