羅蘭岡賞櫻勝地夏伯倫公園 繁花開了

夏伯倫公園的櫻花開了。（記者王若然／攝影）

南加 州近日的幾場春雨，帶來了春的氣息，華人區賞櫻 勝地夏伯倫公園（Peter F. Schabarum Regional Park）的櫻花也悄然開放。櫻花在南加州 並不常見，每年這裡的櫻花開放，都會吸引大批民眾駐足觀賞。

視頻來源：記者王若然

夏伯倫公園位於洛杉磯縣羅蘭岡（Rowland Heights）地區。從該公園南側的Colima大道入口進入，就可以看見草坪小道兩邊的櫻花樹。小道蜿蜿蜒蜒通向遠方，遠處的櫻花樹隱隱綽綽，像一團團浮在半空的粉雲。據悉，這裡有100多棵櫻花樹分布在小路兩側。截至3月11日，這些櫻花樹大多開始綻放，不過大部分樹上仍有含苞待放的花骨朵。這些粉色的小花，在周圍綠油油的大樹和草地映襯下，格外美麗。當天早上下了小雨，有櫻花樹的花瓣輕飄飄地灑落在小路上。

根據網路資料，櫻花花期通常很短，從開始開花後，有大約10至14天的觀賞期，其中第7至10天屬於盛開階段，隨後就開始凋零。因此，想要賞櫻的民眾可把握本周，前往夏伯倫公園一睹美景。此外，該公園還有巨大的梨花樹，目前也已盛開，白茫茫一片，正如詩詞中描繪的：「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。」

夏伯倫公園的櫻花是南加州為數不多的賞櫻地。南加州氣候溫暖乾燥，而櫻花喜歡寒冷、潮濕的生長環境，因此唯有少數品種的櫻花才能挺過南加氣候的考驗。夏伯倫公園的櫻花品種是「pink cloud」，這些櫻花樹的由來也有一段故事。這裡的櫻花由古姓醫師夫婦為紀念已故兒子，在2005年特別捐贈並出資維護，經過近20多年生長才有如今的規模。過去幾年，櫻花樹還數次遭遇過採櫻大盜，過半櫻花樹被砍掉枝葉，需要數年才能重新長回原來的樣子。

夏伯倫公園占地575英畝，是附近華人最喜愛的公園之一。該公園不僅有徒步山道，全新的兒童遊樂設施，公園內多樣及茂盛的植被，讓人遠離城市的喧囂，放鬆心情，享受大自然的餽贈。該公園在周六、日和節假日，每輛車7元的門票，其餘時間免費。