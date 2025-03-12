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迪士尼加州冒險樂園美食美酒節 推「美味通行證」

記者張宏／洛杉磯報導
迪士尼加州冒險樂園美食美酒節從即日至4月21日，帶來精彩美食、娛樂活動等內容來慶祝加州豐收。（迪士尼提供）
迪士尼加州冒險樂園美食美酒節從即日至4月21日，帶來精彩美食、娛樂活動等內容來慶祝加州豐收。（迪士尼提供）

迪士尼加州冒險樂園美食美酒節從即日至4月21日，帶來精彩美食、娛樂活動等內容來慶祝加州豐收季。每個攤位令人垂涎的菜單都以加州種植的新鮮食材為靈感，例如大蒜、柑橘和辣椒，民眾還會發現各種手工起司、本地精釀啤酒和來自加州各地的葡萄酒。

在指定市場出售啤酒、特價商品、葡萄酒和特色飲品，冒險樂園天堂花園提供各類釀造啤酒，及CORKCICLE主辦的Sonoma Terrace雞尾酒會，提供特色飲料、啤酒和小吃。遊客購買一張品嘗美味通行證（Sip and Savor Pass）就可盡情品嘗慶祝加州豐收的這場盛宴，通行證包括四張或八張兩種選擇。遊客可品嘗各種美味佳餚，例如Garlic Kissed的Sirloin Gruyére Mac & Cheese和Mercado de Antojos的Café de Olla Tres Leches Cake。

新品美食包括檸檬胡椒雞翅佐蒜蓉醬、Sloppy Joe Slider起司牛肉、包括芒果泥、番石榴汁、黃瓜糖漿和檸檬汁，配上芒果辣椒棒棒糖的無酒精飲料、芒果番石榴雞尾酒等。當然，還有重新回歸的熱門美食，例如Uncork California用士力架碎塊製作的米奇形狀馬卡龍和Paradise Garden Grill的Esquites Loaded Chips，它們將滿足遊客的美食渴望。

各個攤位如Cluck-a-Doodle-Moo可品嘗多汁的美食及清涼飲料，Garlic Kissed提供令人垂涎欲滴的菜餚和特色飲料，Golden Dreams以調味精良的食物和提神的冷飲來誘惑味蕾。LA Style盡情品嘗最受歡迎的南部地區美食車風味。Peppers Cali-Ente可品嘗具有加州風味的辛辣小吃。

在爐石戰記酒廊 (Hearthstone Lounge)，位於迪士尼大加州酒店和水療中心的Mariposa Pool Deck上的「漫步銀礦小徑」 (A Walk on the Silverado Trail) 體驗將重新回歸，為客人提供特色葡萄酒和美食搭配，而新的晚餐和蘇格蘭威士忌活動則包括托盤傳遞的開胃小菜、現場音樂和優質威士忌。

有些服務需要預訂，因此請務必查看是否有空位並立即預訂。詳情可查閱https://disneyparksblog.com/dlr/disney-eats-disney-california-adventure-food-wine-festival-foodie-guide-2025/

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