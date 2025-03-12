吉林經貿文化聯合會慶7周年 為黃河大合唱音樂會籌款

「黃河大合唱」大型紀念音樂會籌款晚宴暨美國吉林經貿文化聯合會成立七周年慶典，日前在安大略舉行。（主辦方提供）

「黃河大合唱」大型紀念音樂會籌款晚宴暨美國吉林經貿文化聯合會成立七周年慶典日前在安大略舉行，活動為慶祝世界反法西斯戰爭勝利80周年，為8月9日在橙縣舉辦「黃河大合唱」大型紀念音樂會籌集善款。

美國吉林經貿文化聯合會創會主席郭頌表示，吉林會經過七年的發展，作為連接吉林與海外的重要橋梁，聯合會積極促進經貿文化交流，在疫情期間捐款捐物，助力抗疫。同時，也積極融入本地社會，維護華人 權益。這次慶典不僅是對過去成就的總結，更是對未來發展的展望，號召更多人士攜手同行，共創輝煌。

吉林經貿文化聯合會會長朱文波表示，將繼續秉承「服務家鄉，立足本地，積極發展」的宗旨，團結帶領廣大會員，為促進吉林與海外的經貿文化交流，為維護華人華僑的合法權益，為實現中華民族的偉大復興，做出新的更大貢獻。

曲美霖和崔楠代表「黃河大合唱」大型紀念音樂會籌委會詳細介紹音樂會概況。她們表示，音樂會將由太平洋交響樂團及合唱團、飛揚合唱團、華藝合唱團等團體和個人聯袂呈現。

上半場將通過經典音樂劇片段、電影插曲及和平主題音樂串聯，講述全球反戰故事。下半場將重磅呈現原版「黃河大合唱」，所有參演藝術家均來自加州 本地，展現海外華人的文化影響力，音樂會還將邀請格萊美和艾美獎 獲獎音樂家加盟，共同打造一場世界級音樂盛宴。

「黃河大合唱」是中國近代史上重要的作品，此次演出不僅展現華人在美文化影響力，更銘記飛虎隊等英雄事跡，以音樂致敬反法西斯勝利80周年，傳遞和平與團結精神。

慈善家張祥華、美國南加州華人社團聯合會主席張勇，「黃河大合唱」藝術總監李惠瓊、遼寧省僑聯副主席李志富等嘉賓先後致辭，表達對吉林會和音樂會的支持和祝福。