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華埠小姐選拔 南加大柯明君封后

記者劉子為／洛杉磯報導
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當晚決賽由13位佳麗身著中華傳統服飾，共同演繹中國舞拉開序幕。（記者劉子為/攝影）
當晚決賽由13位佳麗身著中華傳統服飾，共同演繹中國舞拉開序幕。（記者劉子為/攝影）

由羅省中華總商會主辦的第62屆華埠小姐選舉於8日圓滿落幕，21歲南加州大學商科系學生柯明君（Nina Koh）榮獲冠軍皇后。

當晚決賽由13位佳麗身著中華傳統服飾，共同演繹中國舞拉開序幕，舞姿優雅輕盈，展現東方文化之美。比賽共設四輪，第一輪選手以雞尾酒會風格服裝登場並自我介紹；第二輪則換上華麗晚禮服，在台上回答評審提問；第三輪為旗袍展示，選手發表個人演說，並進行贊助商展示；最後一輪時，所有選手集體走秀，並伴隨2024年華埠小姐的告別走秀。

2025年華埠小姐冠軍皇后柯明君表示，自己熱衷於推動和支持有意義的公益事業，希望透過華埠小姐這個平台，傳承與弘揚華人文化，並激勵更多年輕華裔女性以文化為榮。作為亞裔姐妹會的募款主席，她曾成功將募款金額提升三倍。此外，她每年參加西岸華人家庭夏令營，曾於擔任志工幫助雲南的貧困兒童，並於去年在香港留學，這些經歷加深了她對自身文化根源的認同。

除柯明君奪得后冠外，其他得獎佳麗如下：第一公主為龔美美（Ashley Mei Gong）、第二公主張笙庭（Jennitine Chang）、第三公主劉申如（Chelsea Snow）、第四公主杜靜（Michelle Dupont），而友誼小姐則由張笙庭獲得。

決賽評審團包括金融投資專家林日昇、華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）、社區領袖Joe Quan、著名作家Lisa See及作曲家王宗賢（Nathan Wang）。

羅省中華總商會主席莊佩源在決賽上表示，商會能夠成功舉辦這場賽事，離不開優秀的董事會成員及志工的努力，他特別感謝所有忠實的贊助商，因為有他們的支持，才讓這場活動得以圓滿舉行。他強調，華埠小姐選舉不僅展現華裔女性的美麗與自信，更承載著文化傳承的使命，為年輕華裔女性提供了一個展現自我與追逐夢想的平台。

他特別感謝華埠小姐選美大賽主席吳雅婷（Christina Wu）及其團隊，感謝所有參與本次活動的董事局成員、志工和贊助商，大家的辛勤付出使活動圓滿成功。他期盼社會各界能持續支持中華總商會的活動，讓這一傳統賽事繼續發光發熱，為華人社區帶來更多正能量與活力。

羅省中華總商會董事會成員合影留念。（記者劉子為/攝影）
羅省中華總商會董事會成員合影留念。（記者劉子為/攝影）
第62屆華埠小姐選舉於3月8日圓滿落幕，左起：杜靜、龔美美、莊佩源、柯明君、吳雅...
第62屆華埠小姐選舉於3月8日圓滿落幕，左起：杜靜、龔美美、莊佩源、柯明君、吳雅婷、張笙庭、劉申如。（莊佩源提供）

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