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洛警私下發表種族歧視言論 被投訴

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛市警局發生警員內部歧視性言論醜聞。（KTLA 5電視台畫面）
洛市警局發生警員內部歧視性言論醜聞。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）目前面臨嚴密審視。根據洛杉磯時報一篇深度調查報導，一名任職於市警局招募辦公室警員，近一年內秘密錄下約90多段「多名警員私下發表種族歧視及其他貶損性言論」錄音對話，包含警員與主管公開表達對潛在新人及同事的種族與性向歧視等。

根據1月5日向洛杉磯市警局專業標準機構和監察長辦公室（professioinal standards bureau and the inspector general's office）投訴的其中一段對話中，一名西裔女警員就如何打擊非裔美人提出建議。「你擊中黑人（Black people）的肝臟，我聽說他們肝臟很脆弱」該女警還被控向同事以歧視性語言「wetback」（指非法入境的西裔）來形容一位西裔清潔工。

另一起投訴指控洛市警局警佐榮丹尼（Denny Jong，譯音）帶頭發表歧視性言論。據稱他在一次與下屬討論道奇隊（Dodgers）對話中，提及於2024年因敗血性休克過世的傳奇球星瓦蘭蘇拉（Fernando Valenzuela）時表示：「我不知道他為什麼死，他吃太多墨西哥捲餅了。」投訴內容還指控多名警員私下以「猴子」稱呼非裔。

提出這些指控的警員，是一名有十年工作經驗的西裔男性，最初他匿名投訴，但現已提交2024年3月至10月間錄製的數十小時對話錄音。投訴消息曝光後，洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）已將一名巡官（lieutenant）、一名警佐（sergeant）和四名員警從招募部門撤職，並表示對此「深切失望」。

洛市警局招募部門醜聞出現的時機可說非常不佳。警局預計到明年將有超過100名警員離職，導致警員人數降至近30年來最低，目前正努力招募新員工。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在給KTLA的聲明中表示，「擴大洛杉磯市警局警力是本屆市府與維護城市安全首要任務，這類行為尤為令人憤怒且無法忍受。我與局長在修正招募及聘用過程上的緊迫性看法一致，我們必需確保那些陳舊偏見的警員不會玷污所有人的警徽。」

洛市警局發生警員內部歧視性言論醜聞，左二為洛市警局局長麥唐諾。（KTLA 5電視...
洛市警局發生警員內部歧視性言論醜聞，左二為洛市警局局長麥唐諾。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯 種族歧視 非裔

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