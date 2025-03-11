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致命車禍被控謀殺 涉酒駕男子不認罪

編譯陳盈霖／綜合報導
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聖蓋博谷論壇報報導，24歲波莫那（Pomona）男子費爾柴德（Winston Jarrett Fairchild）因4日發生的致命車禍，6日（週四）被控謀殺罪。根據法庭記錄，他於6日在波莫那高等法院出庭，對謀殺、酒駕導致身體傷害，及血液酒精濃度超過0.08%酒駕等指控並不認罪。

這起三車相撞事故發生於本月4日（週二）清晨，位於鑽石吧（Diamond Bar）的鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）和天普路（Temple Avenue）交界處。由於全案正調查中，洛縣警局辦公室並未公布事故詳細資訊。

警官里奧（Janette Leo）表示，事故涉及超速、酒駕及可能闖紅燈等違規行為。涉案的車輛包括一輛雷克薩斯（Lexus）、一輛福特（Ford）和一輛本田（Honda）汽車，福特車的駕駛於事故中喪生。根據驗屍官辦公室，死者為27歲波莫那居民加爾薩（Jesse Garza），因鈍器創傷當場死亡。

據悉，當時費爾柴德駕駛的雷克薩斯車上還有一名女性乘客，他們均受傷，但無生命危險。警方於事故後逮捕費爾柴德，截至7日他仍被關押於洛杉磯囚犯接收中心（Inmate Reception Center），保釋金10萬美元。

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