我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

美西最大自然食品博覽會 阜杭豆漿…等台灣品牌亮眼

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於工業市的海鮮素食業者Beleaf Vegan是來自台灣的企業。（主辦方提供）
位於工業市的海鮮素食業者Beleaf Vegan是來自台灣的企業。（主辦方提供）

台灣品牌在日前舉辦的美國西部最大的自然食品博覽會（Natural Products Expo West）表現亮眼，大家為進軍北美市場各顯神通。不僅有跟隨台灣對外貿易發展協會來的20家食品品牌，還有獨立參展的各類品牌，涵蓋食品、素食、洗護等多個領域，展現台灣品牌的實力。

新竹老鍋米粉。（主辦方提供）
新竹老鍋米粉。（主辦方提供）
紅櫻花食品攤位好看又吸睛。（主辦方提供）
紅櫻花食品攤位好看又吸睛。（主辦方提供）

台灣對外貿易發展協會今年帶來更多品牌來展銷，協會農業食品組專員邱瓊雯表示，去年有八個品牌，今年翻倍升級，來自台灣20個品牌滿滿排開，展示鳳梨酥、珍珠奶茶、豆漿、黑芝麻、波霸飲品、蜂蜜和麵類等各樣食品，讓大家一網打盡台灣品牌。其中奶油小酥餅創始店紅櫻花食品帶來三麗鷗原廠授權周邊系列商品，用療癒大使Hello Kitty做成的食品與日用品，如Q餅、奶油酥餅、鳳梨酥、蛋黃酥等伴手禮，好看又好吃。

廠家代表Melody Yuan介紹其洗衣用品。（主辦方提供）
廠家代表Melody Yuan介紹其洗衣用品。（主辦方提供）
現場展示台灣多個品牌食品。（主辦方提供）
現場展示台灣多個品牌食品。（主辦方提供）

同時還有一食拌嗑的鵝油金蔥乾拌麵、味一、新竹老鍋米粉和海外的協力品牌NOMMII、太平洋食品的黑金蘿蔔 (純醱酵老菜脯)、辣太后調味料、阜杭豆漿、尋蜜趣蜂蜜等一系列台灣品牌，其中味一魚鬆和蛋捲在南加的大華超市現在可以買到，這些都是台灣市場上受到歡迎和信賴的產品。

台灣芝麻業者芝初也多次參與博覽會。（主辦方提供）
台灣芝麻業者芝初也多次參與博覽會。（主辦方提供）
Beleaf Vegan用蒟蒻做的素食蝦。（主辦方提供）
Beleaf Vegan用蒟蒻做的素食蝦。（主辦方提供）

主打台灣天然橘子油洗滌用品的Orange House現場橘色吸睛，尤其是橘色大轉盤讓來賓轉動抽好禮，廠家代表Melody Yuan表示，他們是來自台灣的洗滌品牌，美國本土洗滌品牌已接近飽和，因此要推陳出新。其產品主打天然橘子油成分，一球就能洗滌乾淨，且帶有淡淡橘子香，不會刺激皮膚。洗衣球外形也做成橘子形狀，讓洗衣服變得更加有趣。他們之前主要在亞馬遜平台銷售，很快就會進入好市多，和全美尤其是南加華人見面。

味一魚鬆和蛋捲在南加的大華超市現在可以買到。（主辦方提供）
味一魚鬆和蛋捲在南加的大華超市現在可以買到。（主辦方提供）

位於工業市的海鮮素食業者Beleaf Vegan是來自台灣的企業，他們在博覽會上展示其多樣化的植物蛋白系列。業者Jason Chiu表示，全美素食餐廳增長緩慢，但是素食需求在持續增加中，以往素食多是豆腐製作，他們多年來致力於提升素食材料和口感的選擇，尤其受到患有貝類和魚類過敏消費者的喜愛。

主打台灣天然橘子油洗滌用品的Orange House橘色大轉盤讓來賓轉動抽好禮。...
主打台灣天然橘子油洗滌用品的Orange House橘色大轉盤讓來賓轉動抽好禮。（主辦方提供）

台灣芝麻業者芝初也多次參與博覽會，今年佔據戶外入口位置派發可塗抹在麵包上的芝麻醬，業者Jack Hsu表示，芝麻醬更符合美國人生活習慣，且符合健康生活理念。

鳳梨酥 南加 好市多

上一則

南加5人詐領330萬失業補助 被起訴

下一則

圓周率日 全美CPK披薩3.14元 只限2天

延伸閱讀

我的韓國假期

我的韓國假期
燒火龍（五）

燒火龍（五）
加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂
租戶資源博覽會 理查茲聆聽社區訴求

租戶資源博覽會 理查茲聆聽社區訴求
北卡佛光山年宵迎春 與大眾結緣獻燈祈福 文化表演 國畫佛教藝術展 兒童彩繪燈籠 再加素食 華洋體驗過年氣氛

北卡佛光山年宵迎春 與大眾結緣獻燈祈福 文化表演 國畫佛教藝術展 兒童彩繪燈籠 再加素食 華洋體驗過年氣氛
慈素蔬食館推出各種淨素素食

慈素蔬食館推出各種淨素素食

熱門新聞

美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了