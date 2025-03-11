美西最大自然食品博覽會 阜杭豆漿…等台灣品牌亮眼

位於工業市的海鮮素食業者Beleaf Vegan是來自台灣的企業。（主辦方提供）

台灣品牌在日前舉辦的美國西部最大的自然食品博覽會（Natural Products Expo West）表現亮眼，大家為進軍北美市場各顯神通。不僅有跟隨台灣對外貿易發展協會來的20家食品品牌，還有獨立參展的各類品牌，涵蓋食品、素食、洗護等多個領域，展現台灣品牌的實力。

新竹老鍋米粉。（主辦方提供） 紅櫻花食品攤位好看又吸睛。（主辦方提供）

台灣對外貿易發展協會今年帶來更多品牌來展銷，協會農業食品組專員邱瓊雯表示，去年有八個品牌，今年翻倍升級，來自台灣20個品牌滿滿排開，展示鳳梨酥 、珍珠奶茶、豆漿、黑芝麻、波霸飲品、蜂蜜和麵類等各樣食品，讓大家一網打盡台灣品牌。其中奶油小酥餅創始店紅櫻花食品帶來三麗鷗原廠授權周邊系列商品，用療癒大使Hello Kitty做成的食品與日用品，如Q餅、奶油酥餅、鳳梨酥、蛋黃酥等伴手禮，好看又好吃。

廠家代表Melody Yuan介紹其洗衣用品。（主辦方提供） 現場展示台灣多個品牌食品。（主辦方提供）

同時還有一食拌嗑的鵝油金蔥乾拌麵、味一、新竹老鍋米粉和海外的協力品牌NOMMII、太平洋食品的黑金蘿蔔 (純醱酵老菜脯)、辣太后調味料、阜杭豆漿、尋蜜趣蜂蜜等一系列台灣品牌，其中味一魚鬆和蛋捲在南加 的大華超市現在可以買到，這些都是台灣市場上受到歡迎和信賴的產品。

台灣芝麻業者芝初也多次參與博覽會。（主辦方提供） Beleaf Vegan用蒟蒻做的素食蝦。（主辦方提供）

主打台灣天然橘子油洗滌用品的Orange House現場橘色吸睛，尤其是橘色大轉盤讓來賓轉動抽好禮，廠家代表Melody Yuan表示，他們是來自台灣的洗滌品牌，美國本土洗滌品牌已接近飽和，因此要推陳出新。其產品主打天然橘子油成分，一球就能洗滌乾淨，且帶有淡淡橘子香，不會刺激皮膚。洗衣球外形也做成橘子形狀，讓洗衣服變得更加有趣。他們之前主要在亞馬遜平台銷售，很快就會進入好市多 ，和全美尤其是南加華人見面。

味一魚鬆和蛋捲在南加的大華超市現在可以買到。（主辦方提供）

位於工業市的海鮮素食業者Beleaf Vegan是來自台灣的企業，他們在博覽會上展示其多樣化的植物蛋白系列。業者Jason Chiu表示，全美素食餐廳增長緩慢，但是素食需求在持續增加中，以往素食多是豆腐製作，他們多年來致力於提升素食材料和口感的選擇，尤其受到患有貝類和魚類過敏消費者的喜愛。

主打台灣天然橘子油洗滌用品的Orange House橘色大轉盤讓來賓轉動抽好禮。（主辦方提供）

台灣芝麻業者芝初也多次參與博覽會，今年佔據戶外入口位置派發可塗抹在麵包上的芝麻醬，業者Jack Hsu表示，芝麻醬更符合美國人生活習慣，且符合健康生活理念。