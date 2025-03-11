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巾幗風采慶三八聯歡 僑領張素久90大壽 旋轉下腰舞不歇

記者張宏／工業市報導
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張素久身段柔軟，舞姿翩翩。（記者張宏／攝影）
張素久身段柔軟，舞姿翩翩。（記者張宏／攝影）

美國巾幗會日前舉辦「巾幗風采慶三八」聯歡會，同時為僑領張素久慶祝90歲大壽。現場大家通過詩朗誦、舞蹈和旗袍走秀等方式為張素久慶生。張素久現場翩翩起舞，其柔軟的腰肢和矯健的身手展現90歲長者風采。

美國巾幗會日前舉辦「巾幗風采慶三八」聯歡會，同時為僑領張素久慶祝90歲大壽。（記...
美國巾幗會日前舉辦「巾幗風采慶三八」聯歡會，同時為僑領張素久慶祝90歲大壽。（記者張宏／攝影）
大家紛紛和中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春夫人王薇（左六）出席與張素久（右六）合...
大家紛紛和中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春夫人王薇（左六）出席與張素久（右六）合影。（記者張宏／攝影）
張素久跳探戈。（記者張宏／攝影）
張素久跳探戈。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

活動當天是巾幗會創會會長張素久的90歲生日，她不僅盛裝出席，還在美國加州企業家聯盟主席陳慧碧的歌聲中起舞，演繹一曲酒醉的探戈。只見她旋轉和下腰，身段柔軟，展示出90歲女性的自信和風采。現場還播放其子女錄制的影片，姪女張梅也上台分享姑媽對其照顧和關愛。

張素久跳探戈。（記者張宏／攝影）
張素久跳探戈。（記者張宏／攝影）

張素久表示，人生90年，其中不少時光都是在南加僑界度過，見證僑界不斷發展壯大，日益發揮更大影響力。

巾幗會執行會長虞清（右四）及姐妹們的旗袍隊，領略旗袍的魅力，巾幗旗袍秀旗袍，展現...
巾幗會執行會長虞清（右四）及姐妹們的旗袍隊，領略旗袍的魅力，巾幗旗袍秀旗袍，展現女性的溫婉與優雅。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是楊弼、郭頌和陳慧碧。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是楊弼、郭頌和陳慧碧。（記者張宏／攝影）

巾幗會會長方蕾不僅現場準備巨大生日蛋糕和上海僑聯專屬禮物送給過生日的會員，且安排精彩節目。她表示，巾幗會姐妹們相聚一起，共同慶祝女性節日，姐妹們用優雅與自信，展現巾幗風采。

大家紛紛和張素久（前排中）合影。（記者張宏／攝影）
大家紛紛和張素久（前排中）合影。（記者張宏／攝影）
美國巾幗會日前舉辦「巾幗風采慶三八」聯歡會，同時為僑領張素久慶祝90歲大壽。（記...
美國巾幗會日前舉辦「巾幗風采慶三八」聯歡會，同時為僑領張素久慶祝90歲大壽。（記者張宏／攝影）

現場賓客雲集，中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春夫人王薇、中領館領僑處主任王琦、領事張曦月、亞凱迪亞市市議員王愛琳、美國南加華聯主席張勇、美國南華總會長熊文勝、美國北京聯誼會會長北奧、 江風年、許承武、林連連、鹿強、郭頌、虞清、趙林、劉瑋等僑領出席。

（前排左三至右依次是）張梅、張素久、王薇和方蕾一起切蛋糕慶祝張素久九十歲生日。（...
（前排左三至右依次是）張梅、張素久、王薇和方蕾一起切蛋糕慶祝張素久九十歲生日。（記者張宏／攝影）

節目精彩紛呈，巾幗會理事長方圓圓女聲獨唱、巾幗會前任會長陳潔、常務理事陳文嘉和石敏及巾幗會之友葉青與Linda Lin日前參加美國國際模特才藝大賽獲得多項大獎，她們在現場走秀展示其專業風采。常務理事于點表演舞蹈，執行會長虞清帶領姐妹們穿旗袍走秀。

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