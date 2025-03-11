蒙地貝婁亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑 列加州歷史地標

洛杉磯蒙地貝婁市亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑正式列為加州州級歷史地標。（亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑官網）

近日，矗立在洛杉磯 蒙地貝婁市（Montebello）山頂的亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑（Armenian Genocide Martyrs Monument），被正式列為加州 州級歷史地標。這座紀念碑是全美第一座紀念亞美尼亞種族滅絕的大型紀念碑，是對20世紀初奧斯曼帝國對亞美尼亞人的屠殺與驅逐的悼念，這場浩劫導致150萬名亞美尼亞人喪生。

亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑1968年落成，由亞美尼亞社群集資建造，設計靈感來自傳統亞美尼亞教堂的建築風格。加州參議員 Bob Archuleta2月21日在紀念碑前舉行的慶祝活動上宣布，加州歷史資源委員會一致通過這項決議，認可這座擁有56年歷史的紀念碑在歷史與文化層面的重大意義。

Bob Archuleta長期致力於推動該紀念碑獲得官方認可，他表示，這座紀念碑的認可不僅是對過去的致敬，更是為了教育未來世代，讓他們了解亞美尼亞民族堅韌不拔的精神與文化認同。慶祝活動有多位社區領袖與重要人士參加。

蒙地貝婁市亞美尼亞梅斯羅比安學校（Armenian Mesrobian School）自1965年正式成立後，一直致力傳揚亞美尼亞傳統價值觀，培養學生成為受過良好教育且對社會有貢獻的公民。該校董事會主席古爾吉安（Christopher Guldjian）表示，這座紀念碑對亞美尼亞社群而言，不僅是歷史的見證，更是一個情感寄託的場所。