蒙地貝婁亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑 列加州歷史地標
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近日，矗立在洛杉磯蒙地貝婁市（Montebello）山頂的亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑（Armenian Genocide Martyrs Monument），被正式列為加州州級歷史地標。這座紀念碑是全美第一座紀念亞美尼亞種族滅絕的大型紀念碑，是對20世紀初奧斯曼帝國對亞美尼亞人的屠殺與驅逐的悼念，這場浩劫導致150萬名亞美尼亞人喪生。
亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑1968年落成，由亞美尼亞社群集資建造，設計靈感來自傳統亞美尼亞教堂的建築風格。加州參議員Bob Archuleta2月21日在紀念碑前舉行的慶祝活動上宣布，加州歷史資源委員會一致通過這項決議，認可這座擁有56年歷史的紀念碑在歷史與文化層面的重大意義。
Bob Archuleta長期致力於推動該紀念碑獲得官方認可，他表示，這座紀念碑的認可不僅是對過去的致敬，更是為了教育未來世代，讓他們了解亞美尼亞民族堅韌不拔的精神與文化認同。慶祝活動有多位社區領袖與重要人士參加。
蒙地貝婁市亞美尼亞梅斯羅比安學校（Armenian Mesrobian School）自1965年正式成立後，一直致力傳揚亞美尼亞傳統價值觀，培養學生成為受過良好教育且對社會有貢獻的公民。該校董事會主席古爾吉安（Christopher Guldjian）表示，這座紀念碑對亞美尼亞社群而言，不僅是歷史的見證，更是一個情感寄託的場所。
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