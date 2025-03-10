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洛杉磯榮光聯誼會會長理監事交接

記者啟鉻／洛杉磯報導
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活動參與者大合照。（記者啟鉻／攝影）
活動參與者大合照。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯榮光聯誼會9日在洛僑中心舉辦2025年第一次理監事聯席會議暨海軍接任榮光會長典禮。前會長張開仁卸任，新會長張靖國就職。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀應邀出席交接儀式。

參與者在活動上高唱中華民國國歌以及陸海空三軍軍歌。紀欽耀向現任理事長沈露茜及會長張開仁，與接任的理事長麥仁華及會長張靖國表達祝賀。紀欽耀說，榮光聯誼會最主要任務，就是加強海外僑民團結互助，推展國民外交，讓中華民國國旗、國歌，能夠在世界各地飄揚、傳唱。

此次洛杉磯榮光聯誼會新任2025年會長是張靖國，理事長麥仁華因目前在台灣，由陸一忠代理，監事長徐和生。

張靖國表示，他至今已三任洛杉磯榮光聯誼會會長，他還擔任海軍聯誼會會長。作為中華民國台灣國軍退除役官兵輔導委員會下的海外團體，沒有任何政黨色彩，只要認同中華民國、認同國旗，就能完全配合。據了解，該聯誼會2025年計畫舉辦活動豐富多樣，包括南加州僑界登山活動、紀念國父逝世紀念日、巴恩斯公園慶祝雙十國慶升旗典禮等17項之多。

監事長徐和生表示，洛杉磯榮光聯誼會已經創立40多年，目前成員有數百人，都是從台灣來的先前保家衛國的軍人，包括海陸空等軍種。隨著成員人數逐漸減少，希望眷屬也能夠加入。徐和生說，他已年近八旬，仍經常在社區活動上從事交通義工，他相信麥克阿瑟將軍（Douglas MacArthur）的一句話「老兵不死，只是慢慢凋零。」

洛杉磯 中華民國 加州

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