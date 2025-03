聯邦撥款不明朗,洛市暫停「第八章房屋補助券」的申請。(記者王若然/攝影)

由於聯邦撥款不明朗,洛杉磯 市住房管理局(Housing Authority of the City of Los Angeles)暫停3300戶「第八章租金 補助券」(Section 8 program)項目的申請。

根據KTLA5電視台報導,「第八章租金補助券」是為了讓低收入 群體租得起房子,最終減少遊民和住房過於擁擠的項目。由於目前資金不明朗,洛杉磯市住房管理局只能做出這樣的決定,但表示會盡力確保目前該項目的收益家庭不會失去補助。

洛杉磯市住房管理局聲明︰「我們的主要原則是不讓該項目中的家庭和出租業者失去補助。洛市住房管理局正在小心地採取措施減少影響,爭取不撤銷補助券。目前,我們還未看到國會兩院的預算案。」「但是我們明白如果聯邦政府最終選擇減少住房補助券的資金,很多公共房屋管理局,包括我們,將不得不考慮保證項目的償付能力,包括聽著補助券的申請。」

該局表示,聯邦資金撥款不明朗,可能會影響到1萬3000位房屋業主接收穩定的租金。