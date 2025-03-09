華裔旅館業巨擘范約瑟 獲CLIC終身成就獎

范約瑟(中)受獎後與汪蔚興(左)、張郁芬(右)合影。（記者張庭瑜/攝影）

范約瑟（左） 接過獎牌向台下嘉賓致意，感謝團隊與業界夥伴的支持。（記者張庭瑜/攝影） 華裔 旅館業領袖、Brighton Management總裁范約瑟（Joseph Fan）6日於加州長堤市（Long Beach）威斯汀酒店（Westin Hotel）舉行的「加州旅館投資會議」（CLIC）中，榮獲終身成就獎，表彰其對旅館業逾30年的貢獻。

范約瑟表示，這個獎項對他極具意義，象徵著他與團隊多年來的努力。他特別感謝支持他的夥伴與朋友，並強調對旅館業的熱愛與尊重。他指出，旅館業不僅是辛勞工作，更是高回報的投資。他呼籲華裔年輕一代重新審視這個行業，強調一名成功旅館經營者的收入與資產增值，可能遠超過其他傳統高薪職業。

針對旅館業的人才斷層問題，范約瑟呼籲華裔第二代重新評估這個行業，強調其長遠價值。此外，他也談及人工智慧（AI ）在旅館業的應用，指出AI已在入住、退房、預訂及客戶需求處理等方面發揮作用，未來將成為業界不可或缺的技術趨勢。他認為，在人力短缺的時代，AI可提升客戶體驗，記住客人偏好，提供更個性化的服務。

范約瑟自10歲起便在父母經營的小旅館幫忙，從基層做起，累積豐富實務經驗。他畢業於南加州大學 （USC），後赴康乃爾大學（Cornell University）取得碩士學位。1993年創立百駿管理公司，現已發展為管理50餘處物業的酒店集團。

加州旅館投資會議創辦人兼總裁沙利文（Craig Sullivan）頒獎時，特別肯定范約瑟在慈善領域的貢獻。他指出，范約瑟是援助夏威夷茂宜島火災的先驅，也在火災季節積極支持當地消防部門、急救人員及多個慈善組織。他的公益精神為業界樹立典範。范約瑟長期支持特殊奧運會、「給孩子世界」基金會、「水上戰爭英雄」（Water Warriors）、CHP 11-99基金會及「地下鐵路行動」等非營利組織，展現企業家的社會責任。

南加州台灣旅館業同業公會理事長張郁芬表示，范約瑟長年幫助弱勢兒童，近年來更投身退伍軍人援助及海洋生態保育。她強調，范約瑟的慈善精神超越族裔界限，獲得終身成就獎不僅是個人榮耀，更是全體華人與台美人的驕傲。

北美洲台灣旅館公會聯合總會長汪蔚興也在頒獎儀式上回憶，1993年與范約瑟初識時，他才剛創業，如今已在旅館業界與台灣社群發展出深厚影響力，令人欽佩。