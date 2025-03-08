我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

被控「外國間諜」案情複雜 孫耀寧延押至11月開審

記者丁曙／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫耀寧目前被關押在洛杉磯大都會拘留中心（MDC Los Angeles）。（聯邦檢察官辦公室）
孫耀寧目前被關押在洛杉磯大都會拘留中心（MDC Los Angeles）。（聯邦檢察官辦公室）

洛杉磯聯邦檢察官辦公室消息，被司法部指控為充當「外國政府」間諜的南加州華人社區活躍人士孫耀寧（Yaoning Sun），原定2月下旬開審，但忽然延至11月上旬。在此期間，被告沒有被保釋（Bailed）回家，而是關押在洛杉磯大都會拘留中心（MDC Los Angeles），法界人士分析案情複雜，性質嚴重。

洛杉磯大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，Los Angeles）位於洛杉磯市中心區附近，網站資料顯示，目前這裡關押著791名男女囚犯和羈押候審的嫌犯。該中心隸屬聯邦獄政局（Federal Bureau of Prisons，BOP ）美西分局管理，為加州中央司法區（Judicial District Central California）提供服務。

南加州奇諾岡市居民孫耀寧於2024年12月19日被捕，2025年2月13日在洛杉磯聯邦法院提審（Arraignment，亦譯過堂），被告辯稱「無罪」（Pleaded not guilty）。法官裁示2月25日進行陪審團審案（Jury trial），後來又延至11月4日，但是，法庭和檢察官都沒有解釋原因。

一位不具名的南加華人律師分析，案子延期審理在法庭是很常見的現象。但是，如果涉案人從被捕日直到陪審團審理，前後周期長達近一年時間。在此期間，涉案人沒有被保釋回家，一直被關押在洛杉磯大都會拘留中心。這表明案情不簡單，性質嚴重，情節複雜。在此期間，檢方將有很多調查取證工作要做。

但是，他進一步指出，被告人沒有涉及嚴重暴力犯罪，但沒有被保釋回家，有兩種可能性。一是檢方認為被告可能有潛逃風險，或有串供之虞，反對保釋。二是被告可能交不起巨額保釋金，或者提供不了對等的財產抵押。所以，不具備保釋出獄的資格。

根據司法部起訴書（Indictment），孫耀寧被控兩項罪名，一項是「陰謀」（Conspiracy），另一項是「在美國作為外國政府的非法代理人行事」（ACTING IN THE UNITED STATES AS AN ILLEGAL AGENT OF A FOREIGN GOVERNMENT）。

被控「外國間諜」案情複雜，孫耀寧延押至11月開審。（本報檔案照）
被控「外國間諜」案情複雜，孫耀寧延押至11月開審。（本報檔案照）

洛杉磯 大都會 加州

上一則

阿罕布拉警局銀色警報 尋找失蹤華裔老人Shi Li

下一則

油商哄抬油價罰5000萬 被坑民眾可獲償

延伸閱讀

洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場

洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場
「外國間諜」案情複雜 孫耀寧延押至11月開審

「外國間諜」案情複雜 孫耀寧延押至11月開審
3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人

3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人
南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審
亞裔吳洙 獲任命洛杉磯縣植物園首席執行長

亞裔吳洙 獲任命洛杉磯縣植物園首席執行長
金融大佬之子 出售洛杉磯上億豪宅及土地

金融大佬之子 出售洛杉磯上億豪宅及土地

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對