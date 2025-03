被控「外國間諜」案情複雜 孫耀寧延押至11月開審

孫耀寧目前被關押在洛杉磯大都會拘留中心(MDC Los Angeles)。(聯邦檢察官辦公室)

據洛杉磯 聯邦檢察官辦公室消息,被司法部指控為充當「外國政府」間諜的南加州 華人社區活躍人士孫耀寧(Yaoning Sun),原定2月下旬開審,但忽然延至11月上旬。在此期間,被告沒有被保釋(Bailed)回家,而是關押在洛杉磯大都會 拘留中心(MDC Los Angeles),法界人士分析案情複雜,性質嚴重。

洛杉磯大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center,Los Angeles)位於洛杉磯市中心區附近,網站資料顯示,目前這裡關押著791名男女囚犯和羈押候審的嫌犯。該中心隸屬聯邦獄政局(Federal Bureau of Prisons,BOP )美西分局管理,為加州中央司法區(Judicial District Central California)提供服務。

南加州奇諾岡市居民孫耀寧於2024年12月19日被捕,2025年2月13日在洛杉磯聯邦法院提審(Arraignment,亦譯過堂),被告辯稱「無罪」(Pleaded not guilty)。法官裁示2月25日進行陪審團審案(Jury trial),後來又延至11月4日,但是,法庭和檢察官都沒有解釋原因。

一位不具名的南加華人律師分析,案子延期審理在法庭是很常見的現象。但是,如果涉案人從被捕日直到陪審團審理,前後周期長達近一年時間。在此期間,涉案人沒有被保釋回家,一直被關押在洛杉磯大都會拘留中心。這表明案情不簡單,性質嚴重,情節複雜。在此期間,檢方將有很多調查取證工作要做。

但是,他進一步指出,被告人沒有涉及嚴重暴力犯罪,但沒有被保釋回家,有兩種可能性。一是檢方認為被告可能有潛逃風險,或有串供之虞,反對保釋。二是被告可能交不起巨額保釋金,或者提供不了對等的財產抵押。所以,不具備保釋出獄的資格。