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帝王縣沙頓海成鋰谷 縣委：川普治下 聯邦或點頭

編譯胡立宗／綜合報導
沙頓海仍有機會成為北美的鋰谷。（CBS News）
沙頓海仍有機會成為北美的鋰谷。（CBS News）

南加沙頓海（Salton Sea）富藏鋰、鋅、錳等稀土原料，帝王縣（Imperial County）長年希望聯邦能夠挹注資金，協助北美鋰谷（Lithium Valley）成真。不過，聯邦政府一直不太熱衷，前任總統拜登直到任期末才同意礦商EnergySource Minerals的有條件貸款，但在縣政委員見過聯邦官員後，卻認為在新總統川普治下，鋰谷非常可能成真，因為他雖然批評綠能，但鋰礦開挖會帶來大量工作機會。

帝王縣縣委凱利（Ryan Kelley）告訴沙漠太陽報，他與另一位縣委Jesus Escobar、縣府自然資源的副執行長Bari Bean在2月底與聯邦官員會面。依他所言，「聯邦官員強烈支持延續前朝13億美元的開發資金」，並稱這將使帝王縣條件最差的地區改頭換面，因為開發案也將推動道路等基礎建設的進展。

聯邦出席的官員有政府跨部會協調專員，能源部新任的部落與地方事務副主任等十餘人，凱利說，他們對沙頓海開發計畫都很瞭解，「雖然不願說定，但他們都很肯定，雖然不是直接說EnergySource的計畫一定會成，但我們接收到的訊息是聯邦應該會點頭」。對於媒體的詢問，白宮與能源部都未回應，EnergySource的執行長也未回應。

至於馬斯克（Elon Musk）是否有參與，凱利說不能確定，但希望有，因為身兼政府效率組織（DOGE）與Tesla創辦人的他，原本就有計畫開發沙頓海的鋰礦，但在2016年因故放棄。但凱利也承認，聯邦政府對沙頓海開發案的溫吞態度，源自於環保團體提告，導致帝王縣許可的開發案半路受阻。

至於凱利等人對現在為何如此樂觀，可以從「帝王縣鋰谷特別計畫」的起草人Brian Mooney的應答看出端倪。兼任RICK Engineering資深副總的他說，就算是綠能也會創造大量就業機會，「大就是川普的最愛」，所以開發案已經拿到入場券了。

同時，帝王縣開發沙頓海的期待一直落空，也是他們對川普新政懷抱熱切期待的原因。內華達州的Thacker Pass 鋰礦2024年獲得22億美元的聯邦貸款，德州與阿肯色州的礦源也獲得各5億美元的聯邦貸款，「但應該是北美最大鋰礦產地的沙頓海卻一直被冷落，鋰谷不該只被當成遙不可及的企盼」。

貸款 川普 綠能

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