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台灣立委李彥秀效應 信託買房好處多

記者趙健╱洛杉磯報導
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信託法及財產規畫法專家方見堯律師。（方見堯律師事務所）
信託法及財產規畫法專家方見堯律師。（方見堯律師事務所）

台灣立法委員李彥秀，近期被爆曾在美國南加州擁有未申報房產，被捲入全台「大罷免」潮。根據美國地產公開資訊，李彥秀已申報的美國爾灣房產，以及被指未申報的橙縣富樂頓（Fullerton）已售房產，均由同一家族信託持有。這一操作引發不少華人好奇，通過信託持有房產究竟有什麼好處？

根據李彥秀被爆房產的交易路徑，信託法及財產規畫法專家方見堯律師推斷，李彥秀在美國使用的家族信託，應為房產交易中較為常見的可撤銷生前信託（Living Trust）。在這類信託中，設立人（Trustor，委託人）保留完全控制權，可以隨時變更信託條款或受託人。這類信託中的資產在稅務上，仍然視為委託人的財產，不會帶來稅務上的好處。

但在委託人過世後，這類信託可依生前安排轉為不可撤銷信託（Irrevocable Trust），這樣一來，信託中的資產就可以獲得強大的資產保護，並享有稅務方面的好處。

好處一：遺產繼承可省錢又省時

方見堯指出，根據加州法律，如果沒有信託安排，當一個人百年後，留下的房產需由法院接管，法定或指定繼承人必須通過一系列繁瑣昂貴的法律程序，才能繼承遺產；放在信託裡的房產，則可以直接由受益人繼承。「遺產認證（Probate）是一個既耗時又費用高昂的過程，受益人必須先支付相關費用，才能完成繼承。」

他特別強調，遺囑認證費用的計算，是基於資產總值的百分比，而非淨值（扣除債務後的資產價值）。目前加州費率約為資產總價值的4-5%。在加州高房價環境下，這筆費用常常無法負擔。

方見堯舉例，疫情期間，有醫師突然過世，留下幾百萬美元的房產，因為未婚且沒有子女，父親是唯一的法定繼承人。然而，由於遺產認證要求，這位父親必須先繳納十幾萬美元的遺囑認證費用，才能繼承財產，但一個年邁的老人哪裡能夠支付這麼高的費用？

好處二：保護隱私、確保財產安全

「另一個好處是，如果擔心會成為訴訟對象，害怕財產被奪走，設立信託可以有效防範這種風險。」方見堯舉例指出，在發生法律訴訟時，他人無法觸及不可撤銷信託中的財產。他指出，「有民選官員、名流，如果認為自己法律風險很高，就會用這種方式保護自己的財產」。

信託還能提供隱私保障，減少財產暴露的風險。當財產以信託名義持有時，其具體內容不需要對外公開，這對一些民選官員、富豪來說尤其重要。相比之下，以個人名義直接持有的資產，就需要公開披露，這可能引起爭議，甚至招來官司和債權人追討。

好處三：超節稅 洛克菲勒「富六代」

信託通常分為可撤銷和不可撤銷信託兩大類。由於生前信託的可撤銷性，其中資產在稅務上仍被視為委託人的財產，因此若沒有提前轉成不可撤銷信託，在委託人過世後，仍會被計入遺產稅。信託中資產所產生的收入，也會計入委託人的個人稅表，因此生前信託在稅務上並無特別好處。但不可撤銷信託的資產在稅務上，被視為由信託本身擁有，這些資產被視為已「移出」委託人的遺產，在遺產規畫中可用來達到節稅目的。

方見堯表示，當財產通過不可撤銷信託傳給繼承人時，繼承人會獲得新的稅基（tax base），這個稅基是基於房產的公平市值，如果繼承人在這個稅基上賣掉房產，就不會產生任何因資產增值而產生的稅。

另外，在美國，當遺產價值超過1399萬美元（2025年免稅額）的時候，就需要繳納聯邦遺產稅，超出部分以漸進稅率徵收，最高可達40%。然而，如果將免稅額以下的資產轉入不可撤銷信託，之後的增值部分不會被計入遺產總額，也就不會被徵收遺產稅。 「這也是為什麼有錢人會成立這種信託，避免過世之後的遺產稅。」

最著名的例子就是洛克菲勒（John D. Rockefeller），通過設立信託來確保財富有效傳承，既避開高額遺產稅，還保障了家族財富可持續傳承，至今第六代仍富可敵國。

好處：降低易忽略的爭產風險

此外，通過信託持產可以降低爭產風險，這也是華人容易忽略的問題。方見堯解釋，信託可以確保受託人過世後，依然可以依照自己的意願分配遺產，極大地降低爭產訴訟的風險。在美國，配偶在財產分配上占絕對法律優勢，在沒有特殊分配安排的情況下，遺產優先由配偶繼承，若配偶已過世，才會依順位由子女繼承。而只有當亡者沒有配偶或子女時，遺產才會分配給父母。

方見堯指出，有些華人認為，只要在生前把房產轉給子女，就無需設立信託，但這樣做會帶來一些問題：一，如果子女日後離婚，配偶有權分得財產；二，子女將來賣房時，需要支付增值部分的資本利得稅。

此外，三年前19號法案（Proposition 19）生效後，由於被繼承房產的應稅價值需要重新被評估，繼承人可能面臨支付更高的房產稅（Property tax）。以往，繼承人只需按父母當初購置房產的基價繳稅。只有當繼承人在繼承房產住滿一定時間後，才可豁免重新估價。

方見堯提醒，在設立信託時，務必尋求專業人士建議，只有根據自身的實際狀況精確規畫，才能最大限度保障個人利益。一些非專業人士或在網上下載範本來設立信託，往往會導致錯誤或漏洞，最終反而得不償失。

台灣立法委員李彥秀位南加州爾灣的房產。（谷歌地圖）
台灣立法委員李彥秀位南加州爾灣的房產。（谷歌地圖）

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