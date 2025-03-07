華人女孩染罕見尤文氏瘤 堅強母待援

Rylee身患兒童癌症，正在接受36周的化療。（受訪者提供）

洛杉磯縣諾瓦克市（Norwalk）15歲華人 女孩Rylee Wang，今年1月手術後被診斷罹患兒童癌症 。此前腹部出現一個米粒大的小腫塊，醫生曾判斷不可能是癌，但母親堅持要求全身檢查，並做手術切除。

母親Lucy在2024年發現女兒肚子上出現小腫塊，起初以為是普通的淋巴腫大，孩子沒有疼痛感，就未過多在意。這個華人家庭當時正經歷艱難時刻，丈夫心臟病突發猝死後，大女兒罹患罕見癌症住院治療，「我那時候想等姊姊出院後，再帶妹妹看醫師，但姊姊再也沒有出來。」

Lucy的大女兒從病發到去世僅一個月，生前最後時刻提醒母親，一定要注意妹妹身體狀況。但當Lucy帶著小女兒去看病時，醫師卻說沒事，腹部的小腫塊只是淋巴瘤，會慢慢被身體吸收。「姊姊突發病情，讓我始終心存警覺，我堅持要求醫生做進一步檢查，並強烈要求手術切除腫塊。」連遭命運打擊的Lucy，說她就是很害怕，「醫生判斷肯定不是癌症，但我不信，必須要動手術。」

在母親堅持下，1月13日，醫院為Rylee安排手術切除腫塊。手術八天後，這個家庭再次面對毀滅性消息，活檢結果顯示，Rylee罹患尤文氏肉瘤（Ewing Sarcoma），這是一種高侵襲性的惡性腫瘤，主要發生在兒童和青少年身上。「我是不是上輩子做壞事太多。」這位母親哭泣回憶，「知道這個消息時，整個人都崩潰。」丈夫、大女兒接連離世，如今噩運又降臨到小女兒身上。唯一慶幸的是，Rylee尚處病情早期，癌症還沒有擴散，接下來要完成36周的化療、以及多次手術。

15歲的Rylee是一名漂亮的高中女生，她四歲學習舞蹈，六歲練習滑冰。「每年參加全美舞蹈比賽，她不是第一名就是第二名。」Lucy說，去年女兒獲得第三名，雖然不是最好成績，但母親仍然為此驕傲。

如今被診斷為癌症的Rylee，不得不放棄熱愛的舞蹈，化療讓她體力透支，無法再像從前那樣跳躍旋轉，每隔一段時間，她就需要住院接受高強度治療。「她很傷心，但相信有一天會重返舞台。」Lucy說，老師也在鼓勵女兒，「等妳康復，回到舞蹈室，我會讓妳教課。」這一承諾給了Rylee極大動力。

盡管疾病讓這名華人女孩的生活發生巨變，但Rylee努力保持樂觀心態，她堅持上網課，並按照老師的指導完成作業。她很喜歡狗，在母親提供的幾張照片中，躺在病床的女孩都有狗狗相伴。Rylee接受治療同時，願意捐贈血液、骨髓給醫療機構做研究，希望通過這個方式供回饋社會。

丈夫、長女的接連去世，讓這個家庭遭受滅頂之災，同時也陷入經濟困境。Lucy說家中已無存款，母女倆的生活依靠丈夫每月1000多美元的退休金 ，「當地教會給了我們很大幫助，很多朋友、老師也伸出援手，我真的很感激。」Rylee的舞蹈老師開設ＧoFundMe眾籌https://gofund.me/5b54a683，希望幫助女孩度過難關。