亞裔吳洙 獲任命洛杉磯縣植物園首席執行長

亞裔女吳洙獲任洛杉磯縣植物園首席執行長,將領導這座年吸引55萬遊客、佔地127英畝的自然寶地。圖為遊客在植物園。(本報檔案照)

洛杉磯植物園 基金會(The Los Angeles Arboretum Foundation)與洛杉磯縣公園休閒局(LA County Department of Parks and Recreation)6日聯合宣布,任命吳洙(Su Oh,音譯)為洛杉磯縣植物園暨植物研究所(LA County Arboretum and Botanic Garden)首席執行長,同時兼任洛杉磯植物園基金會CEO 。

吳洙擁有超過30年藝術、文化和娛樂的從業經驗,曾在洛杉磯縣自然歷史博物館(NHMLAC)和錄音學院擔任要職,在社區計畫管理、爭取大型捐款及實施戰略規畫方面表現優異。洛杉磯植物園基金會董事會主席拉米雷斯(Annette Castro Ramirez)表示,經過全國性的人才搜尋,基金會確信吳洙將進一步提升植物園,並強化與洛杉磯縣的公私合作關係。她同時感謝過去6個月擔任臨時CEO的林賽(Tim Lindsay)。

洛杉磯縣公園休閒局主任岡薩雷斯(Norma E. García-González)指出,植物園每年吸引逾55萬訪客,是洛杉磯縣公園系統的重要資產之一,為來自不同經濟、文化背景的家庭,提供探索127英畝植物與文化歷史的機會。

作為土生土長的洛杉磯人,吳洙擁有聖地牙哥加大社會學學士學位及班克街教育學院(Bank Street College of Education)的博物館教育與領導力碩士學位。