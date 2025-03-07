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西來寺慧東法師 談佛法如何幫助應對時代變革

洛杉磯訊
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人生智慧講座由信眾身著唐、宋、元、明、清近代傳統服飾進行文化表演。（佛光山西來寺提供）
人生智慧講座由信眾身著唐、宋、元、明、清近代傳統服飾進行文化表演。（佛光山西來寺提供）

國際佛光會洛杉磯協會爾灣分會與MGH慈善基金會1日在聖塔安那舉辦「雲水三千與佛法有約」人生智慧講座，特邀佛光山西來寺住持慧東法師主講「佛法如何幫助我們應對變革時代的挑戰」，包括佛光人、客家同鄉會胡永全醫師、爾灣當地企業界人士與社區居民等180名信眾，共同探討佛法智慧在現代社會的應用。

佛光會西來寺主持慧東法師與MHG慈善基金會創辦人羅麗惠。（佛光山西來寺提供）
佛光會西來寺主持慧東法師與MHG慈善基金會創辦人羅麗惠。（佛光山西來寺提供）

慧東法師在講座中指出，AI發展影響就業，環境汙染與氣候變遷日益嚴峻，提醒眾人「世間無常」，應以客觀、平和心態應對變遷。他以洛杉磯野火瞬間摧毀家園為例，說明萬物皆有成住壞空，唯有智慧與禪定，方能維持人與自然的平衡。

國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴。（佛光山西來寺提供）
國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴。（佛光山西來寺提供）

法師亦強調換位思考的重要性。他分享西來寺曾接待一批非亞裔、非佛教徒大學生體驗一周課程，學生們初時不適應遠離手機與耳機，三日後卻感受到內心寧靜，體會禪定之樂。他比喻禪定如「十修歌」中的十個實用App，只要持續練習，便能安頓身心。

活動合照。（佛光山西來寺提供）
活動合照。（佛光山西來寺提供）

現場提問環節，法師分享佛法在日常生活的實踐：如何不發脾氣？應培養忍耐與自我覺察，透過晨起與睡前的呼吸觀照訓練，使內心趨於平靜。禪定能幫助我們專注當下、提升情緒管理能力，止觀並行，才能真正解脫煩惱；如何去除傲慢？多做義工、修慈悲觀、日行一善，透過善念影響他人，轉惡緣為善緣；如何智慧且適時幫助家人？以慈悲心及善意對待家人，避免厭惡與瞋恨，唯有保持慈悲、清淨、平和的心境，才能促進家庭和諧。

活動還安排22位信眾身著唐、宋、元、明、清近代傳統服飾進行文化表演，帶領大眾穿越時空，體驗漢服之美。隨後，信眾共享豐盛素齋，並與佛光會幹部及佛光人熱絡交流。

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