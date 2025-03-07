天普市擴增「預批准」ADU設計 加快審批流程

雙臥室設計：「五坡頂」。（天普市官網截圖）

洛杉磯縣天普 市（Temple City）市議會4日批准將四款面積400至800平方英尺不等的附屬住宅單位（ADU）設計，列入該市預批准計畫，審批時間將從60天縮短至30天，大幅簡化業主申請流程。此舉符合加州 AB 1332法案要求，該法案規定各市必須建立預批准ADU計畫，以加速住房開發。

這些設計由聖蓋博 谷政府委員會（SGVCOG）ADU計畫開發，風格與天普市現有社區相容。天普市社區發展部主任雷默斯（Scott Reimers）表示，這些預批准設計方案，不僅支持市府的住房發展目標，也為業主提供更便捷的選項，同時確保新建住宅，能與現有社區和諧相容。透過這項計畫，ADU申請的審查時間，將從60天縮短至30天，大幅提升效率。自2017年以來，天普市已收到538件ADU規畫申請，其中510件獲批，276個單元已完工，另有156個正在建設中。

單臥室設計：「山形400」。（天普市官網截圖）

此次新增的四款預批准設計，分別為：「五坡頂」（Five Gables），799平方呎、雙臥室；「16號」（The 16th），476平方呎、單臥室；「山形400」（Gable 400），400平方呎、開放式單間；以及「800號方案」（Plan 800），800平方呎、雙臥室。這些設計均符合市府開發標準，要求與主屋外部材料及建築細節匹配，並允許業主對裝飾材料及固定裝置進行適度調整。市府計畫近期在官網公布這些設計的效果圖、簡化平面圖及設計師聯繫方式，業主可直接聯繫設計師購買完整方案，並依據自身地塊條件，調整場地計畫後提交市府審批。

雙臥室設計：「16號」。（天普市官網截圖）