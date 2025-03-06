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求償伊頓野火災損 洛縣告愛迪生電力公司

洛杉磯訊
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洛縣提告南加州愛迪生電力公司，指其設備引發伊頓野火，造成重大災損，要求賠償數億美元。（NBC電視台）
洛縣提告南加州愛迪生電力公司，指其設備引發伊頓野火，造成重大災損，要求賠償數億美元。（NBC電視台）

洛杉磯縣政府4日向南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison, SCE）及其母公司愛迪生國際（Edison International）提告，指該公司設備引發伊頓野火（Eaton Fire），導致縣府承受巨大災損。洛縣要求對方賠償因火災應變及善後工作所支付的費用。

伊頓野火重創洛縣的艾塔迪那（Altadena），燒毀縣立公園、自然中心、多條步道及其他基礎設施。縣府多部門及員工投入救災，並在當地設立災害復原中心，持續協助居民與商家應對火災帶來的困難。

訴狀指出，目擊證詞、照片及影片顯示，火勢從SCE輸電線下方的伊頓峽谷蔓延。SCE隨後向加州公用事業委員會（CPUC）回報，火災發生時，其輸電線發生「故障」。2月6日，SCE致函CPUC，表示閒置的梅薩-西爾馬輸電線（Mesa-Sylmar transmission line）塔架上疑有電弧放電痕跡，並發現三條導線中的兩條接地設備可能受損。

伊頓野火延燒超過1萬4000英畝，摧毀約9400棟建築，另有超過1000棟建築受損，造成17人死亡，多名消防員受傷。訴狀指出，這場大火不僅影響洛縣自然資源，嚴重破壞環境生態，還威脅公共健康。

洛縣政府表示，火災帶來的損失仍在評估，預計總額將達數億美元。負責提告的洛縣法律顧問哈里森（Dawyn R. Harrison）表示，縣府尋求賠償範圍涵蓋受損的公有設施、公園、道路修復、清理與復原費用、防洪及防範土石流措施、工傷賠償、加班費、稅收損失等。她強調，「我們將為艾塔迪那社區及洛縣納稅人爭取應有正義。」

提告方包括洛縣政府、洛縣防洪控制區及洛縣消防局。該案將由縣法律顧問辦公室的「積極訴訟及消費者保護部門」（Affirmative Litigation and Consumer Protection Division）與律師事務所Baron & Budd, P.C.共同處理。

此外，巴沙迪那（Pasadena）及西拉馬德瑞（Sierra Madre）市府也計畫提告SCE，尋求公共基礎設施損害賠償。

洛縣 加州 南加

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